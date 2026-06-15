교보생명, 일반·간편심사 결합한 '교보K-맞춤건강보험' 출시

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업계 최초 '복합심사' 구조 도입…건강 상태 따라 특약별 심사 선택

유병자도 질병 이력과 무관한 보장은 일반심사 가입 가능

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 고객의 건강 상태에 따라 보험료를 합리적으로 설계할 수 있는 '교보K-맞춤건강보험'을 출시했다고 15일 밝혔다.

이 상품은 업계 최초로 일반심사와 간편심사를 하나로 결합한 '복합심사보험'이다. 기존 유병자보험이 주계약과 모든 특약을 간편심사 기준으로 가입해야 했던 것과 달리, 고객의 질병 이력과 보장 내용에 따라 특약별로 일반심사와 간편심사를 나눠 설계할 수 있는 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 고객의 건강 상태에 따라 보험료를 합리적으로 설계할 수 있는 '교보K-맞춤건강보험'을 출시했다고 15일 밝혔다. [사진=교보생명] 2026.06.15 yunyun@newspim.com

이에 따라 고혈압, 당뇨 등 만성질환이 있어도 해당 질환과 직접 관련이 적은 보장은 일반심사로 가입할 수 있다. 질병 이력 때문에 일반심사 가입이 어려운 특약은 간편심사를 통해 보장을 준비할 수 있어 불필요한 보험료 할증 부담을 줄일 수 있다.

예를 들어 고혈압 약을 복용 중인 40세 남성이 암진단 특약은 일반심사로, 뇌혈관·심장질환진단 특약은 간편심사로 가입할 경우 기존 간편심사보험 대비 암진단 특약 보험료를 약 16.2% 절감할 수 있다.

주계약은 일반심사로 사망을 100세까지 보장한다. 암, 뇌혈관질환, 심장질환 등 3대 질병을 중심으로 진단, 치료, 수술, 입원 관련 핵심 특약도 구성했다. 일반심사 특약 42종과 간편심사 특약 42종을 통해 고객별 건강 상태에 맞춘 보장 설계가 가능하다.

암 보장은 암진단과 암주요치료를 비롯해 항암방사선약물치료, 항암중입자치료, 항암방사선치료, 표적항암약물허가치료 등 최신 치료 관련 특약을 포함했다. 뇌혈관질환과 허혈심장질환 진단, 순환계질환 주요치료, 중증질환자 산정특례대상보장 등 뇌·심장질환 관련 보장도 강화했다.

질병 및 재해수술, 입원, 생활습관병수술 등을 보장하는 특약도 마련해 실생활에서 발생할 수 있는 수술과 입원비 부담을 덜 수 있도록 했다.

이 상품은 무해약환급금형 구조를 적용해 보험료 부담을 낮췄다. 납입기간 중 장해지급률 50% 이상인 장해상태가 될 경우 주계약 보험료 납입을 면제해 가입자의 보장 안전망도 강화했다.

교보생명 관계자는 "인구 구조 변화에 따라 늘어나는 유병자와 고령층 고객의 니즈를 반영해 복합심사보험을 선보였다"며 "고객이 불필요한 할증 없이 필요한 보장을 합리적으로 맞춤 설계할 수 있는 상품"이라고 말했다.

이 상품은 만 15세부터 최대 76세까지 가입할 수 있다. 보험기간은 100세 만기이며 납입기간은 10년, 15년, 20년, 25년, 30년 중 선택 가능하다.

월 보험료 5만원 이상 가입 고객에게는 3대 질병 치료 관리, 병원·의료진 안내 및 예약, 전문 간호사 병원 동반, 간병인 지원 등을 이용할 수 있는 '교보New헬스케어서비스 건강특화형Ⅱ'가 제공된다.

yunyun@newspim.com