신한은행, 블록체인으로 신용대출 자격확인 간소화

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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 신한은행은 의사 전용 신용대출 상품 '닥터론'의 자격인증 체계를 두나무 블록체인 네트워크 '기와(GIWA)체인' 기반으로 개편한다고 23일 밝혔다.

신한 닥터론은 ▲의대생 ▲의학전문대학원생 ▲전공의 ▲봉직의 ▲개원의 등 의료 전문직 고객을 대상으로 제공하는 전용 신용대출 상품이다. 이번 개편으로 신한은행은 기존 서류 제출 중심의 확인 절차를 블록체인 기반 디지털 인증 방식으로 전환한다.

[사진=신한은행]

이에 따라 신한은행은 대한의사협회 정회원 여부를 디지털로 검증할 수 있는 체계가 마련되며 오는 5월 중 서비스 적용이 완료될 예정이다. 고객은 자격 확인 절차의 부담을 줄이고 은행은 검증 업무의 신뢰성을 높일 수 있다.

신한은행은 이번 적용을 계기로 자격 및 협회 소속 여부 확인이 필요한 금융서비스 전반으로 활용 범위를 확대할 계획이다. 향후 변호사·세무사 등 전문직 자격단체를 비롯해 택시·버스운송조합 등 각종 협회와 연계한 금융상품 및 제휴 서비스에도 순차적으로 적용을 넓힐 방침이다.

신한은행 관계자는 "이번 개편은 닥터론의 자격인증 절차를 보다 편리하고 안정적으로 운영하기 위한 것"이라며 "앞으로도 기와(GIWA)체인 기반 인증 구조를 바탕으로 다양한 금융서비스에 디지털 검증 체계를 확대해 나가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com