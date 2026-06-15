박수영, 서울경찰청장 '패가망신' 발언에 "중국 공안이나 쓸 법한 겁박"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"겁박의 언어 멈춰라…집회·결사의 자유 보장해야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 박수영 국민의힘 의원은 15일 투표용지 부족 사태로 모인 잠실 올림픽공원 시위대에 대한 이재명 대통령의 엄정 수사 지시와 박정보 서울경찰청장의 발언을 향해 "겁박의 언어를 멈춰라"라고 비판했다.

박 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "불법적인 행동에 대해선 법과 원칙에 따라 조사하면 된다. 그것이 경찰의 업무"라며 "그러나 '패가망신(敗家亡身)'이라니? 가족 중 한사람의 정당방위적 행위를 이유로 한 집안을 풍비박산이라도 내겠다는 것인가?"라고 반발했다.

박수영 국민의힘 의원. [사진=박수영 의원실]

앞서 이 대통령이 전날 올림픽공원 시위에서 발생하는 위력에 의한 업무 방해에 대해 엄정 수사를 지시했고, 박 서울경찰청장은 15일 정례 기자간담회를 통해 "아무 생각 없이 옆에서 불법 행위에 동조했다가 공범으로 적용될 경우에는 패가망신할 수 있다"고 경고했다.

이에 대해 박 의원은 "우리나라에 아직까지 연좌제가 남아있나"라며 "'아무 생각 없이'라는 서울청장의 발언 역시 명백히 국민을 무시하는 것"이라고 지적했다.

그는 박 청장이 "한국 경찰이 사람을 특정해서 체포하는 건 최고다. 마음만 먹으면 얼마든지 할 수 있다"고 발언한 것에 대해서도 "중국 공안이나 쓸 법한 '겁박의 언어' 아닌가?"라고 꼬집었다.

그러면서 "이재명 정권은 국민 '입틀막' 전에 헌법에서 정한 집회·결사의 자유를 보장하고, 특검과 국정조사를 통한 진실 규명 의지부터 확실하게 밝혀라"라고 촉구했다.

아울러 박 의원은 "분노한 국민의 목소리에 귀 기울이는 것이 무너진 대한민국의 자유민주주의를 치유하는 첫걸음"이라고 강조했다.

allpass@newspim.com