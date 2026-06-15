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2026.06.15 (월)
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레노버, AI '월드컵 예측 대전' 개막, 중국 기술, 월드컵 핵심 생태계 진출

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AI 핵심 요약

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  • 레노버가 15일 월드컵 경기 AI 예측 프로젝트를 가동해 인간과 예측 대전을 연다고 밝혔다.
  • 중국 주요 AI 모델들이 대거 참여한 이번 프로젝트는 대중 참여, 12개 AI 비교, 콘텐츠 피드백 3단계로 기술력 검증에 나선다.
  • 레노버는 FIFA 공식 기술 파트너로 경기 운영 인프라와 3D 판정·심판 시점 영상 등 AI 솔루션을 제공해 관중 경험을 높인다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 글로벌 IT 기업 중국 롄상(联想,레노버) 그룹이 인공지능(AI)을 활용한 월드컵 경기 결과 예측 프로젝트를 가동하며 대대적인 기술 검증에 나선다고 15일 중국 경제일보가 보도했다.

과거 단순한 브랜드 마케팅에 그쳤던 AI의 스포츠 이벤트 참여가 올해 들어 기술력 입증, 사용자 확보, 산업 주도권 선점을 위한 치열한 경쟁의 장으로 진화하고 있다는 진단이다.

레노버 그룹은 한꺼번에 12개의 AI 모델을 투입해 '월드컵 예측 인공지능-인간 대전'을 시작하고, 일반 사용자를 대상으로 'AI 예언가' 찾기 이벤트를 진행한다고 최근 발표했다.

이에 앞서 중국의 테크 기업 키미(Kimi)가 300개의 하위 에이전트를 동원해 월드컵 전 경기(104경기)를 예측하겠다고 선언한 데 이어, 통이첸원(Qwen), 딥시크(DeepSeek), 더우바오(Doubao), 원심이언(Ernie Bot) 등 중국 내 주요 거대언어모델(LLM)들이 잇따라 우승국 예측 경쟁에 합류했다.

업계에서는 이번 월드컵을 AI 애플리케이션의 실질적인 '스트레스 테스트' 무대로 보고 있다. 과거 거대 모델 기업들이 매개변수 크기나 벤치마크 순위, 코딩 능력 등으로 기술력을 자랑했다면, 이제는 일반 사용자가 쉽게 이해하고 지속적으로 참여할 수 있는 구체적인 서비스 구현 능력이 핵심 경쟁력으로 떠올랐기 때문이다.

레노버가 주도하는 이번 프로젝트는 총 3단계 메커니즘으로 구성된다. 1단계는 일반 사용자가 단판 승패, 스코어, 토너먼트 진출 경로를 예측하는 대중 참여형이다.

2단계에서는 12개의 AI가 동일한 경기에 대해 내놓은 판단과 각 모델 간의 이견을 사용자가 직접 비교할 수 있도록 했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국의 세계적인 IT기업 레노버의 '월드컵 예측 인공지능-인간 대전' 이벤트.  사진=중국 인터넷 포탈. 2026.06.15 chk@newspim.com

레노버는 딥시크, 키미(Kimi), 스텝펀(阶跃星辰), 중이주톈(中移九天) 등 중국 전역의 대표 AI 모델 11개를 자사 '톈시(天禧) AI 슈퍼 인텔리전트 에이전트' 플랫폼에 통합해 '12대 AI 예측단'을 구축했다.

마지막 3단계는 콘텐츠 기반의 피드백이다. 레노버는 미구 비디오(Migu Video)와 손잡고 오는 24일부터 라이브 예능 프로그램 '인간 대전: 누가 월드컵 예언가인가'를 방영하며, 매 경기 후 AI와 인간의 예측 정확도 순위를 공개하고 오답 요인을 정밀 분석할 예정이다.

축구 경기는 정량화할 수 있는 데이터(팀 순위, 역대 전적, 선수 컨디션, 배당률, 부상 정보)뿐만 아니라, 예측 불가능한 변수(선수들의 심리 상태, 전술 실행력, 심판 성향, 우연한 사고)가 혼재해 있어 AI에게도 까다로운 영역이다.

이에 따라 단순히 승패 결과만 제공하는 것을 넘어 데이터 출처, 판단 추론 과정, 신뢰도 등을 투명하게 공개해 신뢰할 수 있는 분석 도구로서의 가치를 입증하는 것이 이번 프로젝트의 관건이다.

특히 레노버의 활약은 경기장 밖 예측 시스템에만 머무르지 않는다. 레노버는 국제축구연맹(FIFA)의 공식 기술 파트너로서 경기 운영의 핵심 인프라에 AI 솔루션을 전면 도입했다.

사상 최대 규모(48개국 참가, 104경기)로 미국·캐나다·멕시코 3개국 16개 도시에서 치러지는 이번 대회에서 레노버는 댈러스 국제방송센터(IBC)에 서버를 구축해 IPTV 영상 분할과 스마트 콘텐츠 전송을 지원한다.

또한 17,000대 이상의 레노버 및 모토로라 디바이스와 200명 이상의 엔지니어를 현장에 투입해 경기장 내 IPTV 지연 시간을 5초 이내로 단축할 계획이다.

현장 운영에는 레노버가 FIFA와 공동 개발한 '축구 AI 슈퍼 에이전트', '3D 디지털 휴먼 시각화 솔루션', '심판 시점 AI 영상 강화 시스템' 등 3대 핵심 AI 솔루션이 적용된다.

이를 통해 관중들은 오프사이드 등 복잡한 판정을 3D 디지털 화면으로 쉽게 이해하고, 심판의 시선에 가까운 안정적인 고화질 영상을 시청할 수 있게 된다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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