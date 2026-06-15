조정식 의장 "6·15 선언 26년, 평화는 경제이자 민생...국회도 책임 다할 것"

"국익외교 국회 기치로 남북관계 온기 불어넣을 것"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 조정식 국회의장이 15일 6·15 남북정상회담 26주년 기념식에서 "평화는 경제이자 민생"이라며 남북관계 복원을 위한 국회 차원의 노력을 약속했다.

조 의장은 이날 연세대학교 김대중도서관 컨벤션홀에서 열린 기념식 축사를 통해 "26년 전 오늘 김대중 대통령께서는 반세기 분단의 질곡을 넘어서는 담대한 여정에 나서 한반도를 넘어 세계평화사에 길이 남을 역사를 쓰셨다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 조정식 국회의장이 15일 오후 서울 마포구 연세대학교 김대중도서관에서 열린 6·15 남북정상회담 26주년 기념식 및 특별강연 '한반도 평화 : 다시 6·15'에서 축사를 하고 있다. 2026.06.15 mironj19@newspim.com

조 의장은 "6·15 선언은 대결과 적대의 시대에서 협력과 평화의 시대로 나아가는 역사적 전환점이었다"며 "한반도 허리를 끊었던 남북의 길이 다시 이어졌고 평화경제의 상징인 개성공단이 탄생했다"고 평가했다.

이어 "6·15 선언이라는 단단한 씨앗이 있었기에 10·4 선언과 2018년 평화의 봄도 열릴 수 있었다"며 "한반도 평화와 번영의 시대가 손에 잡힐 듯했다"고 말했다.

하지만 조 의장은 "안타깝게도 지금 우리의 현실은 26년 이전으로 돌아간 듯하다"며 "국민주권정부인 이재명 정부에서 다시 남북관계를 복원하고 통일의 길을 열기 위해 많은 노력을 하고 있지만 대화 창구는 아직 닫혀 있고 긴장과 불신은 여전히 상존해 있는 것이 작금의 현실"이라고 지적했다.

그러면서 "우리는 다시 희망의 불씨를 살려야 한다"며 "김대중 대통령께서 강조하신 '서생의 문제의식과 상인의 현실감각'처럼 가치와 원칙은 지키되 현실에 입각한 정책을 만들어야 한다"고 강조했다.

조 의장은 "평화를 가장 우선의 가치로 삼아 안보를 튼튼히 하고 단단한 평화의 힘으로 국민의 삶을 지켜내야 한다"며 "평화는 경제이자 민생"이라고 역설했다.

이어 "접경지역 주민들에게 평화로운 일상을, 기업들에게는 새로운 성장의 기회를, 청년들에게는 미래를 준비할 희망을, 그리고 코리아 프리미엄 시대의 개막을 여는 열쇠가 바로 평화"라고 말했다.

조 의장은 "김대중 대통령께서 '기적은 기적처럼 오지 않는다'고 말씀하셨다"며 "다시 시작하면 된다. '우공이산' 그 마음으로 흔들림 없이 우직하게 평화의 산을, 희망의 불씨를 우리가 다시 쌓아 올려가자"고 촉구했다.

아울러 "대한민국 국회도 그 책임을 다하도록 하겠다"며 "저는 취임과 동시에 '국익외교 국회'를 기치로 삼아 얼어붙은 남북관계에 온기를 불어넣을 수 있도록 하겠다는 말씀을 드린 바 있다"고 밝혔다.

조 의장은 "대한민국 국회도 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다"며 "정의가 강물처럼 흐르고, 자유가 들꽃처럼 만발하며, 통일의 희망이 무지개 같이 떠오르는 나라, 그런 대한민국을 향해 함께 나아가겠다"고 다짐했다.

한편 이날 기념식에는 권노갑 김대중재단 이사장, 김성재 김대중평화센터 이사장, 박명림 연세대학교 김대중도서관장, 임동원 전 장관 등이 참석했다.

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