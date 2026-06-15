안규백 장관, 공사 찾아 국군사관학교 창설·조종사 양성 방안 논의

국군사관학교 창설 준비 속 空士 교육체계 점검

AI·무인체계 반영한 미래 장교 양성 방향 검토

3군 사관학교 의견 수렴해 통합 사관학교 구상

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관이 15일 충북 청주 공군사관학교를 방문해 교수·훈육관·사관생도들과 간담회를 갖고 미래 공군 장교 양성 방향을 논의했다. 국방부는 "이번 방문에서 공군사관학교가 국군사관학교 체제 전환 이후에도 우수한 조종사를 안정적으로 배출할 수 있는 방안을 중점적으로 점검했다"고 밝혔다.

이날 간담회에서 교직원과 생도들은 "안정적인 조종사 양성을 위해서는 비행훈련에 필요한 역량을 함양하기 위한 교육체계가 필요하다"고 제안했다. 또 "공군의 정체성과 전문성이 발휘될 수 있는 환경이 중요하다"는 의견 등 공군 교육·양성 체계와 관련한 다양한 의견을 국방부에 전달한 것으로 확인됐다.

15일 오전 공군사관학교를 방문한 안규백 국방부장관이 공군사관생도들을 격려하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.06.15 gomsi@newspim.com

안 장관은 참석자들의 의견에 대해 "향후 국군사관학교 체제에서도 우수한 조종사를 안정적으로 양성할 수 있는 방안을 다각도로 검토하겠다"고 말했다. 국방부는 "공군사관학교가 수행해 온 조종 인력 양성 기능을 유지·발전시키기 위한 제도·조직·교육과정 조정 방안을 관계 부서와 함께 검토 중"이라고 설명했다.

국방부에 따르면, 이번 공군사관학교 방문은 앞서 진행된 육군사관학교와 해군사관학교 간담회에 이어 학령인구 감소와 안보환경 변화에 대응해 사관학교 발전방안을 모색하는 일정의 일환으로 이뤄졌다. 국방부는 학령인구 감소, 병력 구조 개편, 첨단전력 도입 등 여건 변화를 반영해 3군 사관학교를 통합하는 '국군사관학교' 창설 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

안 장관은 간담회에서 "인구절벽과 AI·무인체계 등 유례없는 안보환경 변화에 대응하기 위해 미래 정예 장교 양성을 위한 사관학교 경쟁력 강화는 선택이 아닌 필수과제"라고 말했다. 이어 "첨단 교육 시설 및 우수 교수진 확보를 위한 집중 투자, 각 군의 강점을 융합한 AI·드론 등 신기술 기반의 교육환경 조성 등을 통해 첨단 스마트 강군을 이끌 국방 인재를 양성하는 세계 속의 명품 사관학교를 만들겠다"고 했다.

15일 공사를 방문한 안규백 장관이 공사 생도들을 만나 미래 항공우주전장을 선도할 정예 공군장교 양성과 국군사관학교 창설에 관한 의견을 청취하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.06.15 gomsi@newspim.com

국방부는 "육·해·공 3군 사관학교 간담회에서 제기된 제안과 의견을 토대로 국군사관학교 창설 세부안을 마련할 계획"이라면서 "관련 법령 정비, 교과과정 개편, 학교·시설 재배치 등의 과제를 단계적으로 검토해 향후 구체적인 추진 일정과 조직 개편안을 발표할 방침"이라고 했다.

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