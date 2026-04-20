한화투자증권, 금융 특화 개방형 블록체인 참여

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"차세대 금융 인프라 선점 및 글로벌 디지털 금융 생태계 연결성 강화"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화투자증권은 20일 글로벌 금융 특화 블록체인 인프라 기업 Digital Asset Holdings LLC(이하 디지털에셋)와 업무 협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.

디지털에셋은 미국 뉴욕에 본사를 두고 있으며, 골드만삭스·미국예탁결제원(DDCC)·결제 인프라 기관 유로클리어(Euroclear)·홍콩거래소(HKEX)·HSBC 등 주요 글로벌 금융기관들이 채택한 블록체인 '캔톤 네트워크(Canton Network)'를 운영하고 있다. 캔톤 네트워크는 유일한 금융 특화 개방형 블록체인으로 금융기관 간 자산 이동과 협력을 자유롭게 하는 상호운용성이 특징이다.

장병호 한화투자증권 대표이사와 유발 루즈(Yuval Rooz) 디지털에셋(Digital Asset Holdings LLC) CEO 등 양사 관계자들이 MOU 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. (오른쪽부터) 안인성 한화투자증권 부사장, 장병호 대표이사, 유발 루즈 디지털에셋 CEO, 손종민 한화투자증권 전무, 베아트리스 캘러헌(Beatriz Callaghan) 디지털에셋 Director. [사진=한화투자증권]

한화투자증권에 따르면 양사는 향후 다양한 금융 영역에서 협업 기회를 모색하고, 글로벌 금융 시장 내 디지털 전환 흐름에 대응하기 위한 전략적 협력 관계를 구축할 예정이다. 특히 한화투자증권은 캔톤 네트워크 참여를 통해 주요 글로벌 금융기관들과 동일한 인프라 상에서 협력할 수 있는 기반을 확보함으로써 디지털자산과 차세대 금융 서비스 분야에서의 경쟁력을 강화해 나간다는 구상이다.

유발 루즈(Yuval Rooz) 디지털에셋 최고경영자(CEO)는 "강력한 디지털 혁신 생태계를 보유한 한국은 캔톤 네트워크 확장에 있어 매우 중요한 시장"이라며 "한화투자증권은 이러한 변화를 가속화할 미래지향적인 파트너"라고 말했다.

장병호 한화투자증권 대표이사는 "캔톤 네트워크는 글로벌 주요 금융기관들이 검증한 차세대 금융 인프라"라며 "이번 협력으로 글로벌 금융 생태계와의 연결성을 강화하고 미래 금융 환경 변화에 선제적으로 대응해 나갈 것"이라고 전했다.

rkgml925@newspim.com