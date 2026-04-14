한화투자증권, 상반기 신입사원 채용 시행…27일까지 서류 접수

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권이 14일 2026년 상반기 신입사원 채용을 발표했다.
- 서류 접수는 27일 오후 3시까지 채용 홈페이지로 진행한다.
- 직군 단위 채용으로 디지털 금융 등 인재를 잠재력 중심으로 선발한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화투자증권은 14일 2026년 상반기 신입사원 채용을 실시한다고 밝혔다. 서류 접수는 오는 27일 오후 3시까지 한화투자증권 채용 홈페이지와 한화 공식 채용 홈페이지 '한화인'을 통해 진행한다.
한화투자증권은 "빠르게 변화하는 금융 환경에 대응하고 디지털자산 시대를 선도할 핵심 인재를 확보하기 위해 이번 채용을 진행한다"며 "이번 채용은 기존 세부 직무 중심 채용 방식에서 벗어나 잠재력과 확장 가능성을 중심으로 선발하는 '직군 단위 채용'으로, 지원자에게 보다 넓은 선택지와 성장 기회를 제공하는 것이 특징"이라고 전했다.
회사에 따르면 모집 분야는 ▲본사영업 직군(IB, 법인영업, Trading) ▲본사지원 직군(디지털 기획, 글로벌 투자, 인사, 재무, 리스크, 상품) ▲디지털 금융 직군(Trading/IT) 등이다. 디지털 금융 직군에서는 운용 관련 프로그램 개발/운영, 시스템 개발 등 기술 기반 금융 역량을 보유한 인재를 중점적으로 선발할 계획이다.
김도형 한화투자증권 혁신지원실장은 "급변하는 금융 환경에서 특정 직무에 국한하지 않고 다양한 역할을 수행할 수 있는 인재를 확보하는 것이 중요해졌다"며 "디지털자산 시대를 이끌어 나갈 인재를 채용하고 회사와 함께 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com