한화투자증권, '펜션 아카데미' 5회째 성료

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권이 7일 서울 FKI타워에서 제5회 펜션아카데미를 개최했다.
- 주식시장 전망, DC운영전략, AI활용법 등 실무 중심 강연이 진행됐다.
- 현업 적용 가능한 프로그램으로 참가자 만족도가 높았다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화투자증권이 지난 7일 서울 FKI타워 컨퍼런스센터에서 고객사 퇴직연금 실무자를 대상으로 한 '제5회 펜션 아카데미'를 성황리에 끝마쳤다고 8일 밝혔다.
한화투자증권은 2022년부터 매년 이 행사를 열어 기업 연금 실무자에게 최신 퇴직연금 정보를 제공해왔다. 이번 행사에서는 ▲국내·미국 주식시장 전망 및 상장지수펀드(ETF) 연금 투자전략 ▲시장 흐름에 따른 기업 DC(확정기여형 퇴직연금) 운영 전략 ▲생성형 인공지능(AI)을 활용한 인사(HR) 실무 적용 사례 등의 강연이 진행됐다.
특히 이번 행사에는 IT커뮤니케이션연구소 김덕진 소장을 외부 연사로 초청해 실무에 바로 적용 가능한 AI 활용법을 실습 방식으로 다뤘다. 오픈채팅을 통한 실시간 질의응답도 병행해 참가자 궁금증을 현장에서 해소했다.
김승룡 한화투자증권 연금본부 상무는 "현업에 바로 활용 가능한 프로그램으로 구성해 실무자들의 만족도가 높았다"며 "DC·IRP(개인형 퇴직연금) 중심의 차별화된 연금 솔루션과 교육·컨설팅을 강화해 기업과 가입자의 안정적인 연금자산 관리를 적극 지원하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com