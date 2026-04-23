민주, 광역단체장 후보 16명 필승 결의...정청래 "지선 승리는 역사적 사명"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"부정·낙하산 없는 4무 공천…당 역량 총동원 지원 약속"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 23일 "6.3 지방선거 승리와 이재명 정부의 성공에 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다"며 16개 광역단체장 후보들의 필승을 다짐했다.

정 대표는 이날 국회 본관 제3회의장에서 열린 16개 광역단체장 후보 연석회의 모두발언에서 "우리 후보들께서 지금까지 당원과 지지자 국민 여러분들의 성원을 받았을 것"이라며 "이제 여러분들께서 6.3 지방선거 승리라는 보답을 해야 할 때"라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 민주당 16개 광역단체장 후보자 연석회의에서 발언하고 있다. 2026.04.23 mironj19@newspim.com

정 대표는 "우리 민주당은 지금까지의 공천 과정을 통해서 가장 민주적이고, 가장 빠른, 가장 공정한, 부정 비리 없는 공천을 했다"며 "억울한 컷오프 없이, 낙하산 공천 없이, 부정 비리 없이 4무 4강 공천을 실천해 왔다"고 밝혔다.

이어 "가장 민주적인 절차를 통해서 뽑힌 여러 후보님들이야말로 가장 경쟁력 있는 민주당이 내세울 만한 자랑스러운 후보들"이라고 평가했다.

이번 6.3 지방선거 더불어민주당의 구호는 '대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부'다.

정 대표는 "12.3 비상계엄 내란 사태를 거치면서 우리 국민들께서는 빛의 혁명을 통해서 무너진 헌법과 민주주의를 다시 일으켜 세워주셨고, 이재명 정부를 출범시켰다"며 "이 하나하나 과정이 헌법과 민주주의를 파괴한 윤석열 전 대통령 검찰 독재 정권을 심판하고 정리하는 과정이었다"고 말했다.

그러면서 "이재명 정부가 출범해서 오늘 코스피 지수 6500을 기록하듯 대한민국은 세계가 놀라울 만큼 K-민주주의의 회복력을 보여주고 있다"고 강조했다.

또 "지금 이 순간에도 이재명 대통령께서는 인도와 베트남 순방을 통해 중동 위기에 따른 대한민국의 위기 상황을 수습하기 위해 노력하고 계신다"며 "세계만방에 대한민국이 K-민주주의가 회복되었음을 고하고 대한민국의 국격과 품위를 드높이고 있다"고 평가했다.

그는 "6.3 지방선거에 승리해야 이재명 정부가 성공할 수 있다"며 "그것이 국민이 행복한 시대, 국민 행복 시대, 그리고 국민 누구나 잘 사는, 국민 부자 시대를 여는 출발이 될 것"이라고 했다.

아울러 "중앙과 지방이 독립기처럼 완벽하게 맞물려 돌아갈 때 정책의 혜택은 더 빠르고 더 넓게 국민의 삶 속으로 스며든다"며 "우리는 역대 가장 빠른 속도로 추경을 통과시켰고 27일부터 고유가 피해 지원금이 지급될 예정"이라고 설명했다.

정 대표는 "당은 모든 역량을 총동원해 여러분들의 승리를 뒷받침하겠다"며 "여기 계신 후보들이야말로 이재명 대통령과 호흡을 맞춰 대한민국을 다시 세울 최정예의 가장 훌륭하고 유능하고 경쟁력 있는 후보들"이라고 격려했다.

chogiza@newspim.com