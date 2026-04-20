정청래 "장동혁, 미국 가면 아태소위원장은 필히 만났어야...안타깝다"

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"제1야당 대표가 미국 장기 체류하며 무엇을 했나"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 20일 미국 방문을 마치고 귀국한 장동혁 국민의힘 대표를 향해 '외교 참사'라고 비판했다.

정 대표는 이날 오전 충남 보령 보령머드테마파크에서 열린 현장 최고위원회의에서 "제1야당 대표가 미국에 가서 장기간 체류하면서 무엇을 했나"라며 이같이 말했다.

정 대표는 "미국 가서 의원 외교전을 펼친 사람으로서 이해할 수가 없다. 보도상으로는 (국무부) 차관보를 만났다는데 뒷모습만 나온다"며 "(방미하면) 아태소위원장은 필히 만나야 한다. 민주당·공화당 하원 외교위원장은 못 만나도 간사는 만나고 봐야 한다"고 지적했다.

정청래 더불어민주당 대표 [사진=뉴스핌DB]

그는 과거 본인의 방미 경험을 언급하며 "당시 한반도 문제와 관련해 공화당 소속 스티브 샤봇 아태 소위원장을 만나 직접 번역 오류 등을 바로잡았던 적이 있다"고 밝혔다.

그러면서 "기왕 미국에 갔으면 한반도 평화에 도움이 될 수 있는 그런 역할을 해주기를 내심 기대했는데 참으로 안타깝다"며 "이렇게밖에 못 했다니, 이런 생각이 든다"고 했다.

장 대표의 미국 의사당 앞 '인증샷 논란'에 대해서도 "보통 일반 관광객들이 백악관 앞에서 인증샷을 찍고 한다"며 "그런데 의원 외교로 가는 경우는 그렇지 않다"고 꼬집었다.

정 대표는 "외교는 야당 외교도 필요하고 여당 외교도 필요하지만 기본적으로 정부 방침과 어긋나지 않게 하는 것, 지렛대 역할을 할 수 있는 것이 야당 외교의 기본"이라고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com