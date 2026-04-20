정청래 "장동혁, 미국 가면 아태소위원장은 필히 만났어야...안타깝다"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 더불어민주당 대표는 20일 미국 방문을 마친 장동혁 국민의힘 대표를 외교 참사라고 비판했다.
- 정 대표는 장 대표가 미국에서 주요 인사를 제대로 만나지 못했다며 아태소위원장 등 핵심 인물 면담 부재를 지적했다.
- 정 대표는 야당 외교는 정부 방침과 어긋나지 않으면서 지렛대 역할을 해야 한다고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 20일 미국 방문을 마치고 귀국한 장동혁 국민의힘 대표를 향해 '외교 참사'라고 비판했다.
정 대표는 이날 오전 충남 보령 보령머드테마파크에서 열린 현장 최고위원회의에서 "제1야당 대표가 미국에 가서 장기간 체류하면서 무엇을 했나"라며 이같이 말했다.
정 대표는 "미국 가서 의원 외교전을 펼친 사람으로서 이해할 수가 없다. 보도상으로는 (국무부) 차관보를 만났다는데 뒷모습만 나온다"며 "(방미하면) 아태소위원장은 필히 만나야 한다. 민주당·공화당 하원 외교위원장은 못 만나도 간사는 만나고 봐야 한다"고 지적했다.
그는 과거 본인의 방미 경험을 언급하며 "당시 한반도 문제와 관련해 공화당 소속 스티브 샤봇 아태 소위원장을 만나 직접 번역 오류 등을 바로잡았던 적이 있다"고 밝혔다.
그러면서 "기왕 미국에 갔으면 한반도 평화에 도움이 될 수 있는 그런 역할을 해주기를 내심 기대했는데 참으로 안타깝다"며 "이렇게밖에 못 했다니, 이런 생각이 든다"고 했다.
장 대표의 미국 의사당 앞 '인증샷 논란'에 대해서도 "보통 일반 관광객들이 백악관 앞에서 인증샷을 찍고 한다"며 "그런데 의원 외교로 가는 경우는 그렇지 않다"고 꼬집었다.
정 대표는 "외교는 야당 외교도 필요하고 여당 외교도 필요하지만 기본적으로 정부 방침과 어긋나지 않게 하는 것, 지렛대 역할을 할 수 있는 것이 야당 외교의 기본"이라고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com