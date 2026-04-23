KB금융그룹, 포용적 가치 실천으로 올 1분기 8286억원 사회적 가치 창출

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금융·비금융 부문 ESG 경영 활동 미친 영향 가치 산출 '사회적 가치 성과' 공개

청년·중소기업·지역발전 3481억원, 국민 생활 안전 3490억원 가치

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹은 포용금융과 사회공헌 활동을 통해 2026년 1분기 총 8286억 원의 사회적 가치를 창출했다고 23일 밝혔다.

KB금융은 금융·비금융 부문의 ESG 경영활동을 통해 사회에 미친 긍정적 영향을 화폐가치로 산출한 '사회적 가치 성과'를 공개하고 있다.

KB금융그룹 사옥 전경. [사진=KB금융그룹]

올해 1분기 측정 결과 ▲청년, 중소기업·소상공인, 지역균형발전 분야에서 3481억 원 ▲국민 생활안전 분야에서 3490억 원의 사회적 가치가 창출된 것으로 나타났다. 이는 금융 본연의 역할을 통해 국민 생활 안정과 기업의 지속가능한 성장을 지원하고, 사회공헌 활동을 통해 지역사회에 필요한 인프라를 확충한 결과다.

KB금융은 청년층의 미래 준비와 경제적 자립 지원을 위해 역량을 집중하고 있다. KB청년도약계좌를 비롯한 자산형성 금융상품, 주거안정 지원, 취업 역량 강화 프로그램 등을 통해 청년들이 안정적으로 사회에 진입하할 숭 ㅣㅆ는 기반을 마련하도록 지원한다.

중소기업·소상공인을 위한 지원도 강화하고 있다. 금융비용 완화를 위한 대출금리 인하와 정책자금 금리우대·보증료 감면 지원 등을 통해 경영 안정과 성장 기반 마련을 돕고 있다. 중동 지역 분쟁 등으로 어려움을 겪는 기업과 수출입 기업에는 정책자금 특별 금리우대, 무역금융 수수료·환율 우대 등 맞춤형 금융 지원을 제공하며, 1000여 개 중소기업의 산업안전 환경 개선을 지원한다.

KB금융은 지역균형발전을 위해 교육·돌봄·문화 인프라 확충을 중심으로 한 사회공헌 활동을 진행하고 있다. 143개의 'KB작은도서관' 건립, '온동네 교육·돌봄센터' 61개 지원, 지역아동센터 343개소의 '야간 돌봄 운영' 등을 운영한다.

공립 박물관·미술관 50여 곳과 연계한 문화 프로그램을 통해 약 5만 8000여 명의 국민에게 문화예술 향유 기회를 제공했다.

국민 생활안전 분야에서는 금융사기와 각종 생활리스크로부터 국민을 보호하기 위한 지원을 확대하고 있다. 보이스피싱·스캠 예방, 전세사기 피해자 지원, 고령운전자 교통안전 지원 등을 통해 국민의 일상과 재산을 지키는 사회 안전망 역할을 강화하고 있다.

또한 지난해 12월 금융권 최초로 선보인 채무상담센터인 'KB희망금융센터'에서 신용·채무상담 서비스를 통합 제공하며, 제2금융권 고금리 대출을 KB국민은행 대출로 전환할 수 있는 'KB국민도약대출'을 출시해 금융부담 완화와 신용 회복도 적극 지원하고 있다.

한편 KB금융은 2025년 3분기까지 2조 4140억원에 달하는 사회적 가치를 창출한 바 있다. 앞으로도 KB금융은 사회공헌 활동의 효과를 점검하고, 기업 활동을 통해 창출된 가치가 국민과 지역사회 전반에 고르게 확산될 수 있도록 사회공헌 체계를 더욱 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com