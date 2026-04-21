KB금융, 'KB착한푸드트럭 시즌2' 장애인 사업주 특별 모집

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 21일 장애인 소상공인 대상 KB착한푸드트럭 시즌2 특별 모집을 8일까지 실시한다.
- 푸드트럭 운영 장애인 사업주 30명을 추가 선발해 총 170명으로 확대한다.
- 배리어프리 차량 개조와 DX 기기 도입, 1:1 마케팅 컨설팅으로 영업 지원한다.
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맞춤형 지원으로 경제적 자립 지원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB금융그룹(회장 양종희)이 오는 5월 8일까지 장애인 소상공인의 안정적인 영업 기반 마련과 경제적 자립을 지원하기 위해 'KB착한푸드트럭 시즌2' 장애인 사업주 특별 모집을 실시한다고 21일 밝혔다.
KB착한푸드트럭은 푸드트럭 소상공인을 대상으로 노후 차량·설비 개선, 전문가의 1:1 맞춤형 마케팅 컨설팅, 판로 확대 기회를 제공하는 KB금융의 대표 소상공인 지원 사업이다.
지원을 받은 소상공인이 지역 축제·공공행사·재난 지원 현장 등에서 지역사회에 다시 나눔의 온기를 전하며, 소상공인의 회복과 성장을 돕는 상생 플랫폼으로 발전하고 있다.
이번 특별 모집을 통해 푸드트럭을 운영하는 장애인 사업주 총 30명을 추가 모집한다. 전체 운영 규모는 지난해 시즌1 지원 대상자 60명과 올해 모집을 완료한 시즌2 대상자 80명을 포함해 총 170명으로 확대된다.
주요 지원 내용은 ▲조리대 등 배리어 프리(Barrier-free) 환경을 반영한 차량 개조 ▲무인 주문 키오스크 등 디지털 전환(DX) 기기 도입 ▲상권 분석과 매출 증대를 위한 1대1 마케팅 컨설팅 등이다.
푸드트럭 영업 현장에서 겪을 수 있는 이동·조리·주문 응대 등의 불편을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 장애 유형과 영업 현장 특성을 고려한 맞춤형 지원을 바탕으로 참여 사업주가 보다 안전하고 효율적인 환경에서 고객 접점 확대와 매출 증대까지 이룰 수 있도록 지원할 예정이다.
peterbreak22@newspim.com