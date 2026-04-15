KB금융, 전자통신금융사기·고령운전자 교통사고 예방에 6억원 지원

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경찰청과 사업공헌 사업 공동 추진

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB금융그룹(회장 양종희)과 경찰청(청장 직무대행 유재성)이 국민안전의 날을 맞아 전기통신금융사기(보이스피싱·스캠 등) 예방·피해자 지원과 고령운전자의 안전한 이동권 지원을 위해 총 6억원 규모의 사회공헌 사업을 추진한다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 금융사기와 교통사고 등 국민 생활과 직결된 위험에 대해 단발성 지원에 그치지 않고 사전 예방부터 사후 회복까지 전 과정을 아우르는 통합 안전 체계 마련에 중점을 두고 있다.

KB금융그룹 사옥 전경. [사진=KB금융그룹]

먼저 KB금융과 경찰청은 ▲금융사기 예방 콘텐츠 공동 제작·대국민 전파 ▲피해자 심리치료 지원 사업을 함께 추진한다.

금융사기 예방 콘텐츠는 실제 범죄 사례와 최신 수법을 바탕으로 국민들이 일상 속 위험 신호를 쉽게 인지하고 의심 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 구성됐다.

최근 금융사기가 투자리딩방, 메신저 사칭, 로맨스 스캠 등 다양한 형태로 빠르게 진화하고 있는 만큼, 상황별 행동 요령과 판단 기준을 직관적으로 전달해 예방 효과를 높이는 데 초점을 맞춰 제작됐다.

콘텐츠는 KB국민은행 등 KB금융 주요 계열사의 영업점과 KB금융·경찰청의 공식 SNS채널 등 온·오프라인 채널을 통해 전국 단위로 전파된다.

금융사기를 단순한 경제 범죄가 아닌 회복이 필요한 사회적 피해로 인식하고, 피해자의 일상 회복을 지원하기 위해 전문기관과 연계한 상담·치료 프로그램을 제공한다.

피해자들이 심리적 충격을 조기에 극복하고 안정적으로 일상에 복귀할 수 있도록 지원함으로써, 금융사기 피해 지원의 범위를 경제적 회복에서 정서적 회복의 영역까지 한층 확장했다.

KB금융과 경찰청은 고령 운전자의 안전한 이동을 위한 페달 오조작 방지 장치 지원 사업도 진행한다.

양 기관은 전국 19개 운전면허시험장에 도입한 운전능력진단시스템과 연계하여 고령운전자의 페달 오조작 방지 장치 설치를 지원한다.

운전능력진단시스템은 고위험 운전자 조건부 운전면허 제도 마련을 위해 현재 시범운영 중으로, 시스템 진단 결과 등을 바탕으로 희망자에게 페달 오조작 방지 장치를 지원할 계획이다.

한편 KB국민은행은 경찰청과 함께 보이스피싱에 대한 경각심 제고와 예방 문화 확산을 위해 다양한 활동을 하고 있다.

지난 2023년부터 보이스피싱 피해예방과 범인 검거에 기여한 시민을 포상하기 위해 'KB국민지키미상'을 운영하고 있으며 '월간 피싱zero' 활성화 사업, '수도권 지하철 대국민 보이스피싱 예방 홍보' 등 공동 홍보·교육 사업 확대와 정례화를 통해 민경 협업체계를 확립해 나가고 있다.

peterbreak22@newspim.com