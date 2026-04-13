KB금융그룹, '2026 KB 오픈이노베이션 프로그램' 참여기업 30일까지 모집

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 13일 30일까지 2026 오픈이노베이션 프로그램 참여 스타트업을 모집한다.
- 서울창업허브와 협업해 PoC 지원금 1000만원과 사업 협력 기회를 제공한다.
- 법무 AI Agent 등 15개 과제로 8개 계열사가 참여해 스타트업 성장을 돕는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지원금 1000만원, 프로젝트룸, KB스타터스 수시 선정 기회 제공
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹이 오는 30일까지 혁신 기술·아이디어를 보유한 스타트업과 함께 새로운 사업 기회를 만들어가는 '2026 KB 오픈이노베이션 프로그램' 참여 기업을 모집한다고 13일 밝혔다.
'KB 오픈이노베이션 프로그램'은 유망 스타트업과 KB금융 주요 계열사의 협업을 통해 금융·비금융 분야의 다양한 공동 사업 과제를 해결하는 스타트업 육성 프로그램이다.
올해 KB금융은 서울시·서울경제진흥원(SBA) 산하 스타트업 지원센터인 서울창업허브와 협업을 통해 모집 채널을 다각화했다. 선정 기업에게는 ▲PoC(Proof of Concept, 기술 실증) 지원금 1000만원 ▲KB금융 계열사와의 사업 협력 기회(PoC 진행 및 사업 제휴 등) ▲오픈이노베이션 프로젝트 룸(강남HUB) ▲KB스타터스 수시 선정 기회가 제공된다. PoC 우수기업에게는 지원금 1000만원이 추가 지원된다.
단순한 지원을 넘어, 실제 사업 현장에서 혁신 기술을 검증하고 적용할 수 있는 실증(PoC) 기회를 통해 스타트업의 성장 기반을 확대하고 실질적인 사업화 성과로 이어질 수 있도록 돕는 것이 특징이다. 올해는 KB금융지주, KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명, KB캐피탈, KB부동산신탁 총 8개 계열사가 참여한다.
모집 과제는 국내 사업 13개와 글로벌 사업 2개를 포함한 총 15개이며, 주요 과제는 ▲법무 AI Agent 개발 ▲AI 기반 영상 분석을 통한 자동차 사고 과실조사 자동화 ▲시니어 케어를 위한 로봇서비스 개발 ▲담보신탁 계약 AI Agent 개발 ▲글로벌 법인 고객 KYC(고객 확인) 온보딩 자동화 플랫폼 구축 등이다.
KB금융 관계자는 "AI 등 첨단 기술과 아이디어를 보유한 청년 창업가와 스타트업의 도전이 새로운 성장의 기회로 이어질 수 있도록 실질적인 협업과 실증의 장을 마련하는 것이 이번 프로그램의 취지"라며 "KB금융은 생산적 금융의 역할을 충실히 수행하며 혁신기업 지원을 확대하고, 금융과 스타트업이 함께 성장하는 생태계를 만들어 갈 것"이라고 말했다.
dedanhi@newspim.com