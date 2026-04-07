KB금융, 한국은행과 '프로젝트 한강' 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 7일 한국은행과 디지털화폐 업무협약을 체결했다.
- 프로젝트 한강 일환으로 유통 인프라 구축과 시범사업을 추진한다.
- 예금 토큰 활용 연구와 사용처 확대를 통해 금융 혁신을 꾀한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = KB금융그룹은 서울 중구 한국은행 본관에서 '디지털화폐 및 예금 토큰 기반 지급결제 확산을 위한 업무협약'을 체결했다고 7일 밝혔다.
이날 협약식에는 이창용 한국은행 총재와 이창권 KB금융지주 미래전략부문장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 한국은행이 추진하는 디지털화폐 및 예금 토큰 인프라 구축 사업 '프로젝트 한강'의 일환으로 마련됐다. 양측은 기술 협력을 통해 미래형 금융 인프라를 구축하고 실질적인 디지털 결제 혁신을 선보일 계획이다.
양사는 ▲디지털화폐 및 예금 토큰 유통·결제 인프라 구축 및 시범사업 추진 ▲예금 토큰 기반 소비자 활용성 제고를 위한 연구 및 실증 ▲신사업 발굴을 위한 공동 연구·개발 ▲지급결제 서비스 운영 체계화 ▲사용처 확대 등 총 6개 분야에서 협력하기로 했다.
KB금융은 '프로젝트 한강'의 성공적인 안착을 서비스 운영을 체계화하고 실제 사용처를 확보하는 데 주력할 방침이다. 이를 통해 기존 금융 시스템의 효율성을 높이고 블록체인 기술 기반의 새로운 금융 서비스의 가능성을 검증한다는 구상이다.
이창권 KB금융지주 미래전략부문장은 "이번 협약은 대한민국 금융 인프라의 전환점이 될 것"이라며 "예금 토큰이 생활 밀착형 결제 수단으로 안착할 수 있도록 신뢰성과 안정성을 최우선으로 해 성과를 내는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
KB금융 관계자는 "이번 한국은행과의 협력을 기점으로 다양한 산업계 파트너들과 연계하여 디지털화폐 사용처를 확장하고 디지털 자산 리더십을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com