KB금융그룹, 그룹 차원 장애인 고용 확대 '포용 금융' 나선다

KB국민은행 매년 30명 이상 장애인 신규 채용, 인턴십 채용도 신규 추진

KB손해보험 장애인 전용 직무 발굴, KB증권 '섬섬옥수' 운영 통해 고용

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹이 장애인의 날인 20일을 맞아 장애인 고용 확대에 나섰다.

KB금융그룹 사옥 전경. [사진=KB금융그룹]

KB금융그룹의 핵심 계열사인 KB국민은행은 2022년 한국장애인고용공단과의 협약 체결 이후 매년 30명 이상의 신규 채용을 이어오고 있으며, 올해도 신입 채용을 확대할 예정이다. 특히, 올해는 장애인 청년 인재의 경쟁력 강화를 지원하는 '정기적 기업체험 프로그램'과 '인턴십 채용'을 신규 추진해 장애인 청년에 대한 실무 경험을 제공한다.

KB손해보험도 올해 장애인 전용 직무 11개를 신규 발굴하여 '직무 맞춤형 현업 배치전략'을 통해 장애인 채용을 확대할 계획이다. 단순 사무 보조업무가 아닌 사회공헌 사업 기획 및 전략수립 지원 등 부가가치 직무까지 업무 영역을 확장한다.

KB증권은 사내업무 고용 인력 외에도 한국장애인고용공단과 협업하는 '섬섬옥수' 운영을 통한 고용도 진행 중이다. 공단에서 교육과정을 이수한 장애인들이 철도 이용객들에게 네일케어 무료서비스를 제공하는 공익형 매장이며, 전국적으로 12곳이 운영된다.

KB금융은 직접 고용 외에도 발달장애인 표준사업장인 '브라보비버'를 통해 지분투자형 간접 고용을 확대해오고 있다. 은행·증권·캐피탈이 참여해 2025년말 기준 총 48명의 간접 고용성과를 달성했으며, 올해는 KB자산운용까지 참여를 확대해 지역 기반 장애인 일자리 창출을 더욱 강화할 계획이다.

KB금융그룹 관계자는 "단순한 채용 인원 확대보다는 장애인 인재가 본인의 전문성을 발휘하며 조직의 주역으로 당연하게 인정받는 문화를 정착시키는 것이 핵심 목표"라며 "장애가 업무에 걸림돌이 되지 않는 포용적인 일터를 구축해 KB금융만의 진정성 있는 모델을 완성해 나가겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com