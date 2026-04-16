KB자산운용 'RISE 대형고배당10TR ETF' 순자산 5000억 돌파

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삼성전자·SK하이닉스·현대차 등 핵심 대형주 압축 투자

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 16일 자사 'RISE 대형고배당10TR' 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 5000억원을 돌파했다고 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 전날 기준 RISE 대형고배당10TR ETF의 6개월, 1년, 3년 수익률은 각각 112.06%, 254.40%, 300.82%를 기록했다. 이는 해당 기간 국내 고배당 ETF 중 가장 높은 수준이다.

지난 2019년 상장한 RISE 대형고배당10TR ETF는 유가증권시장 시가총액 상위 기업 가운데 배당 매력과 우수한 펀더멘털을 겸비한 10개 종목에 집중 투자하는 상품이다.

[사진=KB자산운용]

해당 ETF는 국내 주식시장 대표 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스를 높은 비중으로 편입해 글로벌 반도체 산업 성장에 따른 실적 개선 수혜를 포트폴리오의 핵심 성장 동력으로 확보했다.

또 다른 투자 종목인 현대차와 기아는 실적 개선과 주주환원을 동시에 강화하고 있는 대표적인 배당 성장주다. 여기에 KB금융, 신한지주, 하나금융지주 등 주요 금융주와 POSCO홀딩스, 삼성화재 등을 편입해 안정적인 배당 수익을 확보하고 시장 변동성 국면에서도 포트폴리오의 하방 안정성을 높였다.

이날 기준 편입 종목은 SK하이닉스(36.27%), 삼성전자(29.48%), 현대차(10.85%), 기아(4.92%), KB금융(5.08%), 신한지주(4.10%), POSCO홀딩스(2.43%), 하나금융지주(2.84%), 삼성화재(1.89%), 우리금융지주(2.14%) 등이다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "RISE 대형고배당10TR ETF는 단순 고배당 전략을 넘어 성장 잠재력을 고려한 '압축 포트폴리오'로 배당 수익과 자본 차익을 동시에 추구하는 상품"이라며 "토탈리턴 구조를 활용해 ETF 매도 시점까지 과세를 이연할 수 있어 세금 효율성 측면에서도 강점이 있다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com