KB자산운용 '미국 AI 전력 인프라 투자 액티브 ETF', 오는 7일 상장

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용은 인공지능(AI) 확산에 따른 전력 인프라 수요 증가에 투자하는 'RISE 미국AI전력인프라액티브 ETF'를 오는 7일 상장한다고 6일 밝혔다.
이 ETF는 AI 전력 인프라 산업을 ▲에너지 생산·송전·배전 ▲데이터센터 내 인프라 ▲전력 효율화 및 에너지 저장 등 세 가지 테마로 구분하고, 산업 변화와 정책 환경을 고려해 투자 비중을 탄력적으로 조정하는 액티브 전략을 활용한다. 전력 생산부터 송배전, 에너지 저장, 전력 효율화까지 AI 전력 밸류체인 전반에 투자하며 기술 경쟁력과 실적 가시성이 높은 핵심 기업 중심으로 포트폴리오를 구성한다.
비교지수는 미국 AI 전력 인프라 관련 20개 종목으로 구성한 'Solactive US AI Electricity Infrastructure Index'다. 시가총액과 유동성 기준을 충족한 기업 가운데 AI 데이터센터 인프라, 전력망 인프라, 에너지 저장 및 전력 변환 관련 기업을 선별해 편입한다. 주요 투자 종목은 블룸에너지(Bloom Energy), 루멘텀(Lumentum), GE버노바(GE Vernova), 이튼(Eaton) 등이다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "RISE 미국AI전력인프라액티브 ETF는 데이터센터 밸류체인 전반에 투자하는 상품으로, 특히 '데이터센터 내 발전'과 '광학 기반 솔루션' 등 새롭게 도입되는 기술 기업들에 투자해 구조적인 성장 기회를 포착할 수 있다"고 말했다.
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