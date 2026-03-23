KB운용 'RISE 미국AI테크 액티브 ETF' 나스닥 액티브 1위

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용의 'RISE 미국AI테크 액티브 ETF'가 최근 1개월·3개월·연초 이후 수익률에서 나스닥 기반 액티브 상장지수펀드(ETF) 가운데 1위를 기록했다.
23일 증권정보업체 에프앤가이드에 따르면 RISE 미국AI테크 액티브 ETF의 최근 1개월·3개월·연초 이후 수익률은 각각 8.92%, 24.18%, 21.79%로, 같은 기간 미국 나스닥 기반 액티브 ETF 6종 가운데 가장 높은 것으로 나타났다.
RISE 미국AI테크 액티브 ETF는 인공지능(AI) 산업의 성장 축이 반도체를 넘어 인프라와 생태계 전반으로 확장되고 있다는 점에 주목해 ▲메모리·스토리지 ▲전력·인프라 ▲광통신 등 3대 핵심 축을 중심으로 포트폴리오를 구성했다.
이날 기준 주요 편입 종목과 비중은 ▲루멘텀(Lumentum) 9.77% ▲시에나(Ciena) 9.57% ▲샌디스크(SanDisk) 8.92% ▲GE버노바(GE Vernova) 7.53% ▲마이크론테크놀로지(Micron Technology) 7.45% ▲코히런트(Coherent) 7.26% ▲버티브(Vertiv) 6.88% ▲블룸에너지(Bloom Energy) 5.48% ▲엔비디아(NVIDIA) 5.42% ▲서클인터넷그룹(Circle Internet Group) 4.70% ▲웨스턴디지털(Western Digital) 4.12% ▲램리서치(Lam Research) 3.89% 등이다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "최근 AI 투자가 전력, 통신 인프라, 메모리 등 실질적인 수혜 영역으로 확산하는 가운데 'RISE 미국AI테크 액티브 ETF'는 최신 트렌드에 최적화한 AI 포트폴리오를 제공하고 있다"고 말했다.
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