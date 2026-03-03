KB자산운용, 'RISE 코리아전략산업액티브 ETF' 순자산 1000억 돌파

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 3일 국가 전략산업 내 핵심 기업에 집중 투자하는 'RISE 코리아전략산업액티브' 상장지수펀드(ETF)가 순자산 1000억원을 돌파했다고 밝혔다.
KB자산운용 측은 "이는 정책 수혜 기대감과 양호한 수익률이 더해지며 투자 자금이 지속적으로 유입된 결과"라며 "상장 첫날 개인 순매수 금액이 100억원을 돌파했을 정도로 개인투자자들의 관심도 뜨겁다"고 전했다.
정부는 미래 성장동력 확보를 위해 ▲인공지능(AI) ▲바이오(Bio) ▲콘텐츠(Contents) ▲방산(Defense) ▲에너지(Energy) ▲첨단제조(Factory) 등 6대 전략 산업(ABCDEF)에 대한 지원을 확대하고 있다.
RISE 코리아전략산업액티브 ETF는 이런 정책 기조에 맞춰 설계한 액티브 ETF다. 단순 산업 분산이 아닌, 정책 효과가 기업 실적과 주가에 반영될 가능성이 높은 종목을 선별해 포트폴리오를 구성하는 것이 특징이다.
시장 환경 변화에 따라 산업과 종목 비중을 탄력적으로 조정하며 기업 실적 개선과 수주 확대, 정책 발표 등의 이벤트 발생 시 기민하게 대응하는 운용 전략을 통해 초과성과를 추구한다.
투자 비중은 삼성전자(21.37%), SK하이닉스(13.16%), 선익시스템(5.49%), 삼양식품(4.88%), 기아(4.87%), 효성중공업(4.67%), LS ELECTRIC(3.80%), 한스바이오메드(3.77%), 티에스이(3.71%), S-Oil(3.41%) 순이다.
수익률도 우수하다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난달 27일 기준 최근 1개월 수익률은 30.65%로, 같은 기간 코스피 (KOSPI) 지수 상승률(27.43%)을 웃돈다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "RISE 코리아전략산업액티브 ETF는 국내 전략산업의 핵심 기업들을 하나의 상품에 담은 액티브 ETF"라며 "코스피와 코스닥 구분을 넘어 경쟁력 있는 종목을 선별해 투자함으로써 정책 모멘텀과 기업 펀더멘털을 동시에 반영하는 투자 대안"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com