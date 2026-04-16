KB국민은행, 자동차손해배상진흥원과 주거래은행 기관 협약

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 15일 자배원과 주거래은행 기관 협약을 체결했다.
- 자배원 운영자금 관리와 통합자금관리시스템 구축 등 5년간 맞춤형 서비스를 제공한다.
- 조충식 본부장은 금융서비스 안정 지원과 공공기관 협업 확대를 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행은 지난 15일 자동차손해배상진흥원(이하 자배원) 과 주거래은행 기관 협약을 체결했다고 16일 밝혔다.
이날 서울 영등포구 소재 자배원에서 열린 협약식에는 김성완 자배원 부원장과 조충식 KB국민은행 기관영업본부장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.
자배원은 자동차 사고 피해자 보호와 공정하고 합리적인 손해배상제도 운영을 담당하는 국토교통부 산하 공공기관으로, 손해배상제도 개선과 의료정책 지원, 중증 피해자 지원 등을 수행하고 있다.
이번 협약에 따라 KB국민은행은 5년간 ▲자배원 운영자금 관리 ▲맞춤형 통합자금관리시스템 구축 ▲임직원 전용 신용대출 상품 출시 ▲사회공헌 협력사업 등 기관 맞춤형 서비스를 제공할 예정이다.
조충식 KB국민은행 기관영업본부장은 "이번 협약을 바탕으로 기관 운영에 필요한 금융서비스를 안정적으로 지원하고, 다양한 공공기관과의 협업을 통해 고객 중심의 금융 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com