KB국민은행, 생산적 금융 확대 위한 현장밀착형 금융지원 강화

'SME 현장지원팀' 운영, 기업 금융컨설팅 활성화

지역균형발전 및 수출기업 위기극복 마케팅전문가 확대

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)이 영업 현장 중심의 생산적금융 강화를 위해 전담 기동조직을 운영하고 퇴직직원들로 구성된 현장 마케팅전문가를 전국으로 확대하며 현장밀착형 금융지원을 강화한다고 16일 밝혔다.

우선 이달부터 생산적금융 확대를 위해 'SME 현장지원팀'을 운영중이다. 'SME 현장지원팀'은 영업점 기업금융 담당자들과 함께 기업들에게 금융컨설팅을 지원하고 ▲기업 분석 ▲마케팅 노하우 전수 ▲기업여신 심사 지원 등 분야에서 협업하여 영업 현장의 경쟁력 강화를 돕는다.

[사진=KB국민은행]

또한, 기업들을 직접 찾아가 금융솔루션을 제공해주는 기업마케팅전문가와 수출입마케팅전문가도 확대한다. 마케팅전문가들은 퇴직직원으로 구성됐으며 올해 상반기 내 기업금융 분야에 역량과 전문성을 보유한 퇴직 직원들을 대상으로 추가 채용에 나설 계획이다.

특히, 새롭게 채용된 기업마케팅전문가들을 지방으로 확대 배치해 중소기업에 맞춤형 금융지원을 제공하고 지역균형발전에도 기여할 예정이다. 수출입마케팅전문가도 중동 리스크로 인해 어려움을 겪고 있는 수출입기업을 찾아가 금융지원 및 제도 안내에 나선다.

peterbreak22@newspim.com