KB국민카드, 우리집 새단장 경품 이벤트 실시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 봄철을 맞아 우리집 새단장을 위한 경품 이벤트를 실시한다고 15일 밝혔다.

이번 '봄맞이 우리집 새단장, 로보락부터 청소템 크게 쏜다' 경품 응모 이벤트는 오는 30일까지 진행된다. 행사 기간 동안 이벤트에 응모하고 카드 마케팅 동의와 KB Pay 푸시 알림 동의를 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 제공한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 =KB국민카드는 봄철을 맞아 우리집 새단장을 위한 경품 이벤트를 실시한다고 15일 밝혔다. [사진=KB국민카드] 2026.04.15 yunyun@newspim.com

경품은 봄철 집안 정리에 활용도가 높은 가전과 생활용품으로 로보락 S10 MaxV Ultra 직배수 로봇청소기(1명), LG코드제로 오브제컬렉션 A9(흡입+스팀물걸레)(3명), LG퓨리케어 공기청정기(7명), 다이소 1만원 상품권(1000명) 등으로, 총 1011명에게 제공한다.



KB국민카드 관계자는 "봄철을 맞아 집안 정리를 준비하는 고객들께 실질적인 도움이 되는 혜택을 드리고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 KB Pay를 중심으로 고객 일상에 도움이 되는 다양한 이벤트와 서비스를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

행사 관련 자세한 사항은 KB Pay 앱 이벤트 페이지에서 확인 가능하다.

yunyun@newspim.com