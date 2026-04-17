KB국민은행, 비대면 금융사고 예방 'KB화상상담서비스' 고도화

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화상 상담 중 고객 얼구로가 신분증 사진 실시간 비교검증

신분증 촬영 단계서 진위 확인 및 얼굴 대조 동시 수행

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행이 비대면 금융환경 속 금융사고를 예방하고 고객 편의성을 개선하기 위해 AI 기반 'KB화상상담서비스'를 고도화했다고 17일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행이 비대면 금융환경 속 금융사고를 예방하고 고객 편의성을 개선하기 위해 AI 기반 'KB화상상담서비스'를 고도화했다고 17일 밝혔다. [사진=KB국민은행]2026.04.17 dedanhi@newspim.com

'KB화상상담서비스'는 예·적금, 펀드, 일임형ISA, 개인형IRP 등 다양한 금융상품에 대해 상담부터 가입까지 영상통화를 통해 이용할 수 있는 서비스다. KB국민은행은 AI 기반 실시간 얼굴확인 프로세스를 도입해 화상상담 중 고객의 얼굴과 신분증 사진을 실시간으로 비교·검증함해 타인 명의 도용과 부정거래 시도를 사전에 차단할 수 있는 체계를 구축했다.

또 신분증 촬영 단계에서 진위 확인과 얼굴 대조를 동시에 수행하도록 프로세스를 개선해 위·변조 신분증을 활용한 금융사고 예방 기능을 한층 강화했다.

고객 경험 측면에서도 KB국민은행은 유선상담 중 화상상담이 필요한 경우 즉시 연결할 수 있도록 했으며, 모바일 환경에 최적화된 안내장 공유 기능과 서식 전송 속도를 개선했다.

KB국민은행 관계자는 "이번 개편은 비대면 금융환경에서도 금융소비자 보호를 강화하기 위한 것"이라며 "앞으로도 소비자보호를 최우선 가치로 삼아 고객이 안심하고 거래할 수 있는 금융서비스 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com