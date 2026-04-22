KB금융그룹, 11개 계열사 주요 건물 조명 8시부터 10분간 소등

'지구의 날' 동참, 소등 동참 SNS 이벤트도 진행



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹은 '지구의 날'인 22일을 맞아 그룹 차원의 소등 행사와 국민들을 대상으로 한 '소등행사 동참 SNS 이벤트'를 진행한다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹은 '지구의 날'인 22일을 맞아 그룹 차원의 소등 행사와 국민들을 대상으로 한 '소등행사 동참 SNS 이벤트'를 진행한다. [사진=KB금융그룹]2026.04.22 dedanhi@newspim.com

'지구의 날'은 환경 보호에 대한 대중의 관심을 높이기 위해 1970년에 처음 시작한 이래 전세계 190여 개 국에서 매년 10억 명 이상의 사람들이 참여하는 글로벌 환경 운동이다. KB금융은 국민들의 자발적인 참여를 이끌어내기 위해 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드 등 11개 계열사 주요 건물의 조명을 저녁 8시부터 10분간 소등한다.

아울러, 국민들에게 지구의 소중함을 알리기 위해 '콜리와 함께하는 KB GOING 챌린지' SNS 이벤트를 진행한다. 이벤트 참여는 어두운 저녁 '10분동안' 소등한 모습을 촬영한 사진을 '스타프렌즈' 캐릭터 스티커를 활용해 자유롭게 꾸민 다음, 개인 인스타그램에 업로드하면 된다. KB금융 SNS게시물에 참여 완료 댓글을 남긴 참가자를 대상으로 추첨을 통해 경품을 지급한다.

KB금융은 지난 10일부터 차량 2부제 자율 참여 등 에너지 절감 조치를 시행하고 있다. 지난 3월 25일부터 그룹 전 계열사 임직원 업무용차량과 직원 출퇴근 차량 대상 5부제를 실시해 그룹 차원의 차량 운행을 최소화하고 있다.

시설 운영 측면에서도 에너지 사용 최소화를 위한 조치를 지난 3일부터 확대 운영 중이다. 일몰 후 기존 23시까지 운영하던 본사 사옥 경관 및 간판 조명을 전면 소등하고, 회의실 및 복도 등 저이용 공간은 안전을 위한 최소 조도만 유지하고 있다.

KB금융 관계자는 "10분간의 소등은 짧은 시간이지만, 국민 모두가 함께 실천하는 기후행동으로서 큰 의미가 있다"며 "KB금융은 일회성 이벤트에 그치지 않고 기후 위기 대응을 선도하는 금융그룹으로서 기후변화에 대응하는 사회적 역할과 책임을 함께 해나갈 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com