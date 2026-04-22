아이퀘스트·KB국민은행, ERP 금융서비스 연계

AI 핵심 요약beta
- 아이퀘스트가 22일 KB국민은행과 중소기업 ERP 연계 금융서비스 확대 협약을 체결했다.
- ERP 시스템과 금융서비스를 연계해 중소기업 자금관리 효율성을 높인다.
- ERP 내에서 인터넷뱅킹 없이 금융업무를 처리하며 데이터 기반 맞춤형 서비스를 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = B2B 소프트웨어 기업 아이퀘스트가 KB국민은행과 중소기업 대상 ERP 연계 금융서비스를 확대한다.
22일 아이퀘스트는 전날 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 KB국민은행과 '중소기업 ERP 연계 금융서비스 및 포용금융 확대를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
양사는 아이퀘스트의 ERP 시스템과 KB국민은행의 금융서비스를 연계해 중소기업의 자금관리 효율성을 높이기로 했다. 협약에 따라 ERP 내 금융·자금관리 기능을 단계적으로 강화할 계획이다. 이를 통해 ERP 사용 기업은 별도의 인터넷뱅킹 접속 없이 ERP 내에서 자금관리 등 주요 금융업무를 처리할 수 있다.
ERP 데이터를 기반으로 금융 접근성을 높이는 것도 협약의 핵심이다. 기존 금융서비스 이용에 어려움을 겪어온 중소기업과 소상공인에게 데이터 기반의 맞춤형 금융서비스를 제공할 수 있다.
박원일 아이퀘스트 사장은 "ERP는 중소기업의 경영 데이터가 가장 집약된 시스템"이라며 "이번 협약으로 ERP 데이터가 고객의 금융서비스 이용에 기여할 수 있는 기반을 갖추게 됐다"고 말했다.
dconnect@newspim.com