아이퀘스트, 매출 성장·수익 성과에 주주가치제고 강화

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주당 70원·배당총액 14억…오는 17일 지급





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아이퀘스트가 배당금을 전년 대비 79% 늘리며 주주환원 정책을 강화했다.

10일 B2B 소프트웨어 기업 아이퀘스트는 보통주 1주당 70원, 배당금 총액 14억원의 현금 배당을 결정했다고 밝혔다. 배당성향은 25.5%로, 배당금은 오는 17일 지급된다.

이번 배당은 지난달 정기주주총회와 기업가치 제고 공시를 통해 발표한 주주환원 정책의 일환이다. 아이퀘스트는 2010년부터 현금 배당을 시행해오고 있다.

아이퀘스트 로고. [사진=아이퀘스트]

아이퀘스트의 2025년 연결 기준 실적은 매출액 436억원, 영업이익 43억원, 당기순이익 60억원으로 2024년 대비 개선됐다. 신제품 출시와 공공부문 사업 확대로 매출 성장을 이뤘고, 비용 관리와 수익성 중심 영업활동으로 이익을 창출했다.

회사는 제품 고도화와 AI 기반 신제품 개발, 신시장 개척을 통한 성장 강화와 함께 동종업계 대비 높은 배당성향을 안정적으로 유지하겠다는 목표를 제시했다.

김순모 아이퀘스트 대표는 "2026년에도 AI 기술을 기반으로 독창적인 플랫폼과 콘텐츠를 개발하고 사업 영역을 확장해 수익 구조 고도화에 따른 이익 상승으로 고객·투자자·주주 모두가 신뢰하는 회사로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.



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