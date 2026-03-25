아이퀘스트, ERP·협업툴 통합 솔루션 '얼마에요 Works' 출시

업무 소통부터 결재까지 하나의 플랫폼에서 처리

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= B2B(기업간거래) SW 선도기업 아이퀘스트가 ERP와 협업툴을 하나의 플랫폼에 통합한 '얼마에요 Works'를 출시했다고 25일 밝혔다.

회사에 따르면 얼마에요 Works는 도소매·유통, 제조·생산, 건설·건축 등 업종별 특화 기능을 갖춘 얼마에요 ERP의 전문성을 그대로 유지하면서, 메일·메신저·전자결재 등 기업 업무에 필수적인 핵심 협업 기능을 하나의 플랫폼에서 통합 제공하는 솔루션이다. 업종마다 다른 경영 환경에 최적화된 ERP 위에 협업툴을 결합해, 기업이 경영 관리와 업무 협업을 하나의 환경에서 처리할 수 있도록 했다는 점이 특징이다.

특히 그간 현장에서는 ERP와 협업툴을 각각 도입하고 관리해야 하는 부담이 컸고, 업무 소통이 개인용 메신저와 혼재되어 기록이 분산·누락되거나 보안 취약점이 발생하는 문제가 반복되어 왔다. 얼마에요 Works는 이러한 문제를 해결하고 업무 소통부터 결재까지 하나의 솔루션에서 처리할 수 있도록 설계됐다.

아이퀘스트 로고. [사진=아이퀘스트]

또한 유저수 제한 없이 ERP 기능을 제공해 중소기업의 비용 부담을 낮춘 것도 특징이다. 기업 메일은 자사 도메인 기반의 전용 메일 시스템으로 기업 신뢰도를 높이고 핵심 업무 자산을 안전하게 관리할 수 있으며, 전자결재는 모바일에서도 실시간 결재가 가능해 결재 지연 없이 업무 처리 속도를 높일 수 있다.

박원일 아이퀘스트 사장은 "얼마에요 Works를 통해 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 업종별 특화 기능을 갖춘 전문 ERP와 기업 전반에 필수적인 협업 기능을 하나로 묶어 보다 효율적인 업무 운영 환경을 지원할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 기업 경영관리에 필요한 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장해 소상공인부터 중소·중견기업까지 각 규모와 업종에 맞는 솔루션을 제공하는 B2B 전문 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com