아이퀘스트, NH농협은행과 임베디드금융 업무협약

얼마에요ERP에 기업뱅킹 서비스 연계

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= B2B(기업간거래) SW 선도기업 아이퀘스트는 NH농협은행과 ERP 기반 디지털 금융서비스 지원을 위한 임베디드금융 제휴 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약을 통해 아이퀘스트의 얼마에요ERP를 사용하는 기업 고객은 오는 4월부터 별도의 은행 앱이나 홈페이지 접속 없이 ERP 내에서 계좌조회·자금이체·급여이체 등 주요 기업뱅킹 업무를 원스톱으로 처리할 수 있게 된다. 특히 대량 이체 및 급여 지급 시 ERP 데이터와 자동 연동되어 수기 입력에 따른 오류 가능성과 업무 부담을 대폭 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

회사 측은 이번 NH농협은행과의 협약을 통해 ERP를 중심으로 한 기업 디지털 경영 생태계 구축을 가속화해 나간다고 밝혔다. 자금 관리, 인사·급여, 회계, 경영분석 등 핵심 업무를 하나의 플랫폼 안에서 처리할 수 있는 통합 업무환경을 실현하고, 여기에 금융 기능까지 더해 ERP가 기업 경영 전반의 중심축으로 기능하도록 한다는 구상이다.

아이퀘스트에서 NH농협은행 정동훤 부행장(오른쪽)과 아이퀘스트 박원일 사장(왼쪽)이 업무협약 체결 기념 사진을 촬영하고 있다.. [사진=아이퀘스트]

박원일 아이퀘스트 사장은 "그간 현장에서는 기업뱅킹 업무 처리 시 이중 입력, 오류, 비효율의 문제가 반복되어 왔다"며 "이번 협력을 통해 더 많은 기업 고객이 업무 흐름 안에서 금융까지 한번에 해결할 수 있는 환경을 갖추게 됐다"고 전했다.

이어 그는 "금융 연계 파트너십을 지속적으로 확대하고, AI 기반 경영 관리 서비스 강화를 통해 하나의 ERP에서 기업 경영의 모든 의사결정을 내릴 수 있는 시대를 열어나갈 것"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com