KB국민은행, 역이민 특화 서비스 출시

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이주부터 정착까지 원스톱 지원… 역이민 고객 맞춤 금융 서비스 제공



[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행은 재외동포의 국내 유입 증가에 맞춰 안정적인 정착을 위해 전 과정을 원스톱으로 지원하는 역이민 특화 'KB Prime 동행 홈커밍 서비스'를 출시했다고 22일 밝혔다.

이번 서비스는 최근 글로벌 자산시장 환경 변화와 국내 교육·생활 인프라에 대한 선호 확대로 재외동포의 국내 복귀 및 자산 재편 수요가 증가함에 따라 마련됐다.

[이미지= KB국민은행]

'KB Prime 동행 홈커밍 서비스'는 WM 고객을 대상으로 한 '동행(同行)' 시리즈의 첫 서비스로 ▲국적 회복 등 행정 절차 지원 ▲해외자산 이전 및 금융 포트폴리오 재구성 ▲세무 절세 및 증여 컨설팅 등 역이민 전 과정을 아우르는 맞춤형 원스톱 서비스를 제공한다.

이번 서비스 오픈과 함께 KB국민은행은 명동자산관리자문센터에 역이민 전담 창구인 'KB홈커밍데스크'를 개설했다. 국내에서는 가까운 영업점을 통해 상담을 신청할 수 있으며, 미국 현지에서는 16개주 지사를 운영하고 있는 제휴업체 코리니(Koriny)를 통해 상담이 가능하다.

KB국민은행 관계자는 "역이민은 삶의 중요한 전환점으로 다양한 준비가 필요한 과정인 만큼 이번 서비스가 고객들에게 실질적 도움이 되길 바란다" 며, "앞으로도 차별화된 WM 역량을 바탕으로 고객 중심의 종합 금융 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com