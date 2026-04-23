"트럼프 특사, FIFA에 '이란 대신 이탈리아 월드컵 출전' 제안"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사가 국제축구연맹(FIFA·피파)에 이란 대신 이탈리아를 올해 북중미 월드컵에 출전시키는 방안을 제안했다고 파이낸셜타임스(FT)가 22일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 트럼프 대통령의 글로벌 파트너십 담당 특사 파올로 잠폴리는 최근 잔니 인판티노 피파 회장과 트럼프 대통령에게 이같은 교체 방안을 제안한 것으로 알려졌다. 그는 이탈리아의 월드컵 4회 우승 경력은 참가를 정당화하기에 충분하다고 말한 것으로 전해졌다.

FT는 이 제안이 트럼프 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리 사이의 관계 회복을 위한 '스포츠 외교'라고 전했다. 양국은 이탈리아가 이란 공습 작전에 참여한 미군 전투기의 시칠리아 기지 급유를 거부하고, 트럼프 대통령이 이란 전쟁과 관련해 교황 레오 14세를 공개 비판하는 등 갈등을 빚어왔다.

이탈리아는 지난 3월 보스니아-헤르체고비나에 승부차기(4-1) 끝에 패배해 3회 연속 월드컵 본선 진출에 실패했다.

이란은 이달 초 자국 경기 개최지를 미국에서 멕시코로 옮겨달라는 요청에 대한 피파의 답변을 받은 뒤 참가 여부를 결정하겠다고 밝힌 바 있는데, 이란은 이날 대회 준비가 돼 있으며 참가할 계획이라는 성명을 냈다.

잔니 인판티노 FIFA 회장이 2025년 12월 북중미 월드컵 조 추첨 행사에서 트럼프 대통령에게 초대 FIFA 평화상을 수여하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]



wonjc6@newspim.com