트럼프 "이란, 여성 시위자 8명 처형 취소…내 요청 존중에 감사"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시간) 이란이 자신의 요청을 수용해 이란 여성 시위자 8명이 처형되지 않게 됐다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "매우 좋은 소식이다! 오늘 밤 이란에서 처형될 예정이었던 여성 시위대 8명이 더 이상 처형되지 않을 것이라는 보고를 방금 받았다"고 알렸다.

그는 이어 "4명은 즉시 석방되고, 4명은 징역 1개월 형을 선고받을 것"이라며 "이란과 이란 지도자들이 미국 대통령인 나의 요청을 존중하고 계획된 처형을 중단한 것에 매우 감사를 드린다"고 덧붙였다.

전날(21일) 트럼프 대통령은 트루스소셜에 '이란이 8명의 여성을 교수형에 처할 예정'이라고 적힌 SNS 게시물을 첨부했다. 그는 "곧 저의 대표단과 협상에 나설 이란 지도자들에게: 이 여성들을 석방해 주시면 매우 감사하겠다"며 "이는 좋은 인상을 남길 것이고, 이들에게 해를 가하지 말아달라! 우리 협상의 훌륭한 출발점이 될 것"이란 글을 올린 바 있다.

그러나 이와 관련해 이란 사법부 매체인 미잔 온라인은 '가짜뉴스'라고 일축했다. 이란 사법부는 이들 여성 일부의 혐의가 이후 수사에서 혐의가 없음이 입증됐고, 유죄가 입증될 경우 최대 징역형에 해당하는 혐의들이었다며, "따라서 이들 중 누구도 최종 사형 판결을 받은 상태가 아니었다"라고 반박했다.

트럼프 대통령이 공유한 '처형 예정 이란 여성 시위대' 사진 [사진=트루스소셜]

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