"미·이란 협상, 36~72시간 내 재개할 수도"…트럼프 "가능하다"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국과 이란이 이르면 24일(현지시간) 2차 종전 협상에 나설 수 있다고 뉴욕포스트가 22일 트럼프 대통령과 파키스탄 소식통을 인용해 보도했다.

파키스탄의 수도 이슬라마바드의 한 소식통은 이란과의 중재가 긍정적으로 진행되고 있다며 평화 협상이 앞으로 36~72시간 내에 이뤄질 수 있다고 밝혔다. 뉴욕포스트가 이 같은 돌파구가 마련될 수 있겠느냐고 묻자 트럼프 대통령은 문자 메시지를 통해 "가능하다! 대통령 DJT"라고 답했다.

이번 협상 재개 기대감은 트럼프 대통령이 전날 휴전을 무기한 연장한다고 발표한 데 따른 것이다. 트럼프 대통령은 이란 정부 내부 분열이 심각하다며 파키스탄의 아심 무니르 야전원수와 셰바즈 샤리프 총리의 요청을 받아들여 이란 측이 통일된 협상안을 마련할 때까지 공격을 보류하기로 했다고 밝혔다. 당초 22일 오후 8시(미 동부시간)로 예정됐던 휴전 만료가 기한 없이 연장된 셈이다.

다만 협상 성사까지는 여전히 변수가 많다. 이란 측은 미국의 해상 봉쇄가 지속되는 한 협상에 나서기 어렵다는 입장을 고수하고 있다. 미군이 이란 국적 화물선 투스카와 유조선 티파니를 잇달아 나포한 것도 이란의 협상 참여 의지를 꺾는 요인으로 작용해왔다. 이란 외무부 대변인은 미군의 선박 나포를 "해상 해적 행위이자 국가 테러리즘"으로 규정하며 미국의 협상 진정성에 의문을 제기한 바 있다.

JD 밴스 부통령이 이끄는 미국 협상단은 이란의 공식 참여 확인이 없어 이슬라마바드행을 보류 중이다. 미국 측은 이란 협상단이 실질적인 합의 권한을 부여받았다는 명확한 신호를 기다리고 있는 것으로 알려졌다.

핵 문제도 최대 난제로 남아 있다. 트럼프 대통령은 이란이 고농축 우라늄 비축량을 포기해야 한다는 입장인 반면, 이란은 평화적 목적이라고 주장하는 핵 프로그램을 최대한 유지하려 하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.23 mj72284@newspim.com

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