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이란 혁명수비대 "호르무즈서 무허가 통행 선박 3척 나포"

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  • 이란 혁명수비대가 22일 호르무즈 해협에서 선박 3척을 나포했다.
  • 컨테이너선에 발포하며 선교에 심각한 피해를 입혔다.
  • 미-이란 협상 무산 후 해협 봉쇄 강도를 높였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

22일 해협 통과 시도했던 컨테이너선 3척 나포
미국-이란 2차 종전협상 무산…봉쇄 강도 높여

[서울=뉴스핌] 최원진 기자 = 호르무즈 해협에서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 선박 나포와 발포가 잇따르면서 해협 봉쇄가 더욱 강화되고 있다.

CNN 등에 따르면 혁명수비대 해군은 22일(현지시간) 이란군의 허가 없이 해협을 빠져나가려 했다며 컨테이너선 'MSC 프란체스카'와 '에파미노데스' 2척을 나포했다.

혁명수비대는 MSC 프란체스카가 이스라엘과 연계된 선박이라고 주장하며, 두 선박이 선박자동식별장치(AIS)를 조작하고 반복적으로 규정을 위반했다고 밝혔다.

이란 관영 메흐르 통신은 컨테이너선 '유포리아'호도 같은 이유로 나포됐다고 보도해 이날 억류 선박은 총 3척으로 늘었다. AP통신도 혁명수비대가 3척 모두에 발포한 뒤 나포했다고 전했다.

영국 해사무역기구(UKMTO)는 이날 오전 7시 55분께 혁명수비대 고속공격정이 컨테이너선 1척에 무선 교신 없이 발포해 선교(브리지)에 심각한 피해를 입혔다고 밝혔다.

호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있는 모습. 사진은 본 기사 내용과 직접 관련이 없습니다. [사진=로이터 뉴스핌]

이란 관영 누르뉴스는 해당 선박이 이란군의 경고를 무시한 뒤 발포가 이뤄졌다고 보도했으나, 이 선박이 혁명수비대가 공식 발표한 나포 선박 중 하나인지는 확인되지 않았다. 피격 선박의 승무원 피해와 화재, 환경 피해는 없었다.

혁명수비대 해군은 "호르무즈 해협 통과와 관련한 이란의 법집행을 방해하거나 안전 통항에 반하는 모든 행위를 감시해 위반 시 단호하고 합법적인 조치를 취할 것"이라고 경고했다.

이번 사태는 미국-이란 2차 종전 협상이 무산되고 도널드 트럼프 미국 대통령이 협상 타결 때까지 휴전을 사실상 무기한 연장한다고 밝힌 직후 발생해, 이란이 협상 교착 국면에서 해협 봉쇄 강도를 높이고 있다는 분석이 나온다.

wonjc6@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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