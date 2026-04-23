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[모닝 리포트] "금융자금, 장기 예금서 단기 대기성으로 '유동성 재편'"

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AI 핵심 요약

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  • 키움증권이 23일 자금 흐름이 저축성 예금에서 수시입출식 예금과 CMA·MMF로 이동한다고 분석했다.
  • 만기 2년 미만 정기예·적금은 감소하고 기업·금융기관 유동성이 단기 대기성 자금으로 늘었다.
  • 대기성 자금은 주식시장 신뢰 회복 시 대규모 유입 가능하며 통화정책 완화 제약 요인이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

요구불·수시입출식·CMA·MMF로 자금 이동
주식시장 신뢰 회복 시 '머니무브' 촉발

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 국내 금융시장에서 자금 흐름의 축이 저축성 예금에서 수시입출식 예금과 CMA·MMF 등 단기 대기성 자금으로 뚜렷이 이동하고 있다.

키움증권은 23일 보고서에서 "한국은행 통계에서 M2 증가율이 다시 반등하는 가운데, 통화량 확대 자체보다 자금의 '형태와 만기'가 장기 예치에서 단기 유동성 중심으로 재편되는 구조적 변화가 부각되고 있다"고 분석했다.

[게티이미지뱅크]

만기 2년 미만 정기예·적금은 감소세로 돌아선 반면 요구불·수시입출식 예금 증가율은 확대되며 자금이 언제든 인출 가능한 계좌로 이동하는 흐름이다.

수시입출식 예금은 투자 타이밍을 저울질하는 자금이 잠시 머물기 좋은 그릇인 만큼, 시중 유동성이 과거보다 훨씬 민감하고 기동성 높은 형태로 쌓이고 있음을 보여준다.

동시에 CMA와 MMF 등 단기 금융상품으로의 자금 유입도 이어지며, 전통적 예금 외 '단기 대기성 풀'이 두텁게 형성되고 있다.

경제주체별로는 가계보다 기업과 기타 금융기관에서 유동성이 크게 늘고 있다는 점이 눈에 띈다. 반도체 등 일부 업종의 실적 개선으로 기업 현금흐름이 좋아진 가운데, 이를 재투자하기 전까지 기업 계좌의 요구불·수시입출식 예금 형태로 쌓아두는 경향이 강화되고 있는 것이다.

여기에 정부가 2025~2026년 확장 재정 기조 속에서 정책금융 공급을 확대하면서 기업·가계로 유동성을 밀어 넣은 점도 기업 예금 증가의 배경으로 작용한다.

인공지능 등 전략 분야에 대한 정책금융이 대규모로 집행되지만, 실제 투자 집행까지는 시차가 존재해 그 사이 시중에는 대기성 자금이 일시적으로 부풀려지는 효과가 발생한다는 분석이다.

이처럼 형성된 대기성 자금은 향후 자본시장 수급에 중요한 잠재 변수로 평가된다. 주식시장에 대한 신뢰가 회복될 경우 은행권 요구불예금과 증권사 CMA·MMF에 머무르던 자금이 위험자산으로 빠르게 이동하며, 과거 '머니무브' 국면에서 보였던 것처럼 단기간에 대규모 증시 유입이 재현될 수 있다는 관측이다.

반대로 대외 불확실성이 높게 유지되면 자금은 단기 상품에 머문 채 변동성만 키우는 요인이 될 수 있어, 유동성의 방향성에 따라 시장 영향이 상반되게 나타날 가능성도 지적된다.

통화정책 측면에서 보면, 풍부한 대기성 유동성은 한국은행의 완화 전환을 제약하는 부담 요인이다.

잠재 수요로 축적된 자금이 한꺼번에 자산시장으로 유입될 경우 자산가격과 인플레이션 기대를 자극할 수 있는 만큼, 통화정책은 완화보다는 신중한 기조를 유지할 유인이 커졌다는 평가가 나온다.

결국 이번 자금 흐름 변화는 단순한 수신 구조 조정이 아니라, '투자 의지가 사라진 시장'이 아니라 '투자 시점을 늦춘 시장'이라는 점에서, 향후 신뢰 회복 속도에 따라 빠르게 방향이 바뀔 수 있는 유동성 체제의 전환 과정으로 해석할 필요가 있다는 지적이다.

peterbreak22@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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