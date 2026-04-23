키움증권, 'RIA 계좌' 출시 한 달 만에 2만좌 돌파

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

가장 많이 입고된 해외주식 종목은 엔비디아

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권 23일 자사 '국내시장 복귀계좌(RIA)'가 출시 한 달 만에 2만좌를 넘어섰다고 밝혔다.

키움증권에 따르면 RIA 계좌에 가장 많이 입고된 해외주식 종목은 엔비디아(NVDA)로, 전체 RIA 계좌 입고 잔고의 20% 이상을 차지했다. 이어 테슬라(TSLA), SOXL(미국 반도체 3배 ETF), 팔란티어테크(PLTR), 알파벳(GOOGL) 순이었다.

키움증권 사옥. [사진=키움증권]

RIA는 해외 주식 매도 대금을 국내 주식 등에 1년 이상 장기 재투자할 때 해외주식 양도소득세 감면 혜택을 제공하는 계좌다. 지난해 12월 23일 (결제)기준 보유한 해외주식을 입고 후 매도하면 올해 1월 1일부터 5월 31일까지 매도분에 대해 일정 요건 충족 시 양도세를 최대 100% 감면받을 수 있다.

키움증권 관계자는 "해외주식 투자자들이 절세 혜택을 활용해 국내 증시에 투자할 수 있는 좋은 기회"라며 "키움증권의 넓은 개인투자자 기반을 바탕으로 국내 자본시장 활성화에 기여할 것"이라고 말했다.

한편 키움증권은 올해 말까지 RIA 개설 고객 대상 환전 수수료 무료, 해외주식 매도 수수료 혜택 및 국내주식 매매수수료 혜택을 제공한다. RIA 개설 시 국내주식 매수쿠폰 지급, 해외주식 입고 후 매도 시 현금 혜택을 제공하는 이벤트도 진행 중이다.

rkgml925@newspim.com