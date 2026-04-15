키움증권, 중개형 ISA 전용 특판 ELB 판매

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6개월물 수익률 세전 연 4.2%

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 15일 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 고객 대상 특판 주가연계파생결합사채(ELB)를 판매한다고 밝혔다.

키움증권은 2024년 5월 ISA 전용 특판 ELB를 처음 선보인 이후 현재까지 발행을 이어오고 있다. 지난달 말 기준 누적 가입 건수 약 3만건, 누적 청약 금액은 2700억원을 넘었다.

상품의 가장 큰 특징은 중개형 ISA 계좌 안에서 원금지급형 구조 ELB에 투자할 수 있다는 점이다. ISA 고유의 비과세 혜택과 결합하면 절세 효과와 수익을 동시에 추구할 수 있다.

[사진=키움증권]

수익 구조는 만기 평가일에 기초자산 주가가 최초 기준가(발행일 전일 종가) 대비 200% 이하면 연 4.20%(세전), 200%를 초과하면 연 4.21%(세전)를 지급하는 방식이다.

청약은 매주 금요일에 시작해 그 다음 주 목요일 오후 1시에 마감하는 주간 단위로 운영한다. 영웅문S# 모바일 앱과 키움증권 홈페이지 ELS/ELB 청약 페이지에서 신청할 수 있다. 다만 투자성향 및 투자자금 성향에 따라 조회·청약이 제한될 수 있다.

사회 초년생을 대상으로는 연 5.0%(세전, 1년 만기) 특판 ELB도 판매해 자산 형성 초기 단계의 고객층까지 폭넓게 지원한다는 방침이다.

키움증권 관계자는 "중개형 ISA 계좌를 활용해 특판 ELB도 가입하고 절세 혜택까지 모두 누릴 좋은 기회가 되길 바란다"고 말했다.

또한 키움증권은 오는 6월 30일까지 중개형 ISA 신규·이전 고객을 대상으로 '최대 551만원 드림! 중개형ISA 혜자 이벤트'를 진행한다.

rkgml925@newspim.com