한국거래소, 삼성·키움증권과 KRX금시장 골드바 경품 이벤트

10g 이상 매수 고객 골드바 10g·1g 이상 매수 고객 골드바 3g 추첨 지급

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소가 삼성증권·키움증권과 함께 KRX금시장 금현물 계좌 신규 개설 및 거래 고객을 대상으로 골드바 경품 이벤트를 연다.

6일 한국거래소는 오는 17일까지 'KRX금시장 골드바를 잡아라!' 이벤트를 개최한다고 밝혔다.

경품은 ▲대상 골드바 10g(약 270만원 상당·10g 이상 매수 고객, 삼성증권 1명·키움증권 4명 추첨) ▲우수상 골드바 3g(약 80만원 상당·1g 이상 매수 고객, 각사 10명 추첨) ▲참가상 기프티콘(약 1만원 상당·금현물 계좌 신규 개설 고객, 각사 200명)으로 구성됐다. 당첨자는 이달 30일 발표하고 경품은 다음 달 중 배포할 예정이다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

KRX금시장은 2014년 3월 개설된 국내 유일의 장내 금현물 매매시장으로 증권사 HTS·MTS를 통해 1g 단위 소액 거래가 가능하다. 매매차익에 대한 양도소득세·배당소득세가 비과세되며 한국조폐공사가 인증한 순도 99.99% 금지금을 거래한다. 올해 1월 29일 1kg 종목 가격이 26만9810원으로 역대 최고가를 기록했으며 다음날인 30일에는 거래량이 2552kg으로 역대 최고치를 나타냈다.

한국거래소는 이번 이벤트 이후에도 재테크 박람회 참가, 투자자 대상 교육·설명회 등 KRX금시장 인지도 강화를 위한 마케팅 활동을 이어갈 예정이다.

dconnect@newspim.com