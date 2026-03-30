키움증권, 개인 투자자도 참여하는 '콥데이' 개최

코스닥 대표 9개 기업 초청…향후 매 분기 개최

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 국내 코스닥 주요 기업을 초청해 진행하는 2026 '코스닥 키우고' 콥데이(2026 KOSDAQ KiwooGo Corporate Day)를 개최한다고 30일 밝혔다.

회사에 따르면 행사는 31일 오전 10시 서울 여의도 금융투자협회 7층에서 진행되며, 올해 행사부터는 개인 투자자들에게도 참여 기회가 제공된다.

키우고 콥데이는 코스닥 시장의 성장 동력으로 주목받는 주요 기업과 투자자가 한자리에 모여 기업의 업황과 주요 이슈를 공유하는 행사다. 상장 기업은 자사의 사업 현황과 전략을 설명하고, 투자자는 이를 통해 투자 정보를 얻을 수 있다.

[사진=키움증권]

이번 행사는 정부의 코스닥 시장 활성화 정책 기조에 발맞춰 기획됐다. 키움증권은 국내 코스닥 주요 기업들을 초청해 각 기업의 업황과 핵심 이슈를 투자자들에게 전달하고, 이를 통해 개인 및 기관투자가들의 시장 이해도를 제고한다는 방침이다.

콥데이에는 코스닥 시장을 대표하는 9개 기업이 참여한다. 바이오 업종에서는 앱클론, 디앤디파마텍, 티앤알바이오팹이 참여하며, 2차전지 및 로봇 분야에서는 에코프로, 천보, 로보티즈가 이름을 올렸다. IT 및 헬스케어 분야에서는 로킷헬스케어, 에스엠코어, 가온그룹이 참가한다.

특히 이번 행사는 코스닥 성장의 중심에 있는 기업들을 직접 만나볼 기회를 제공하는 한편, 키움증권 리서치센터가 처음으로 개인 투자자에게도 콥데이 참여 기회를 개방했다는 점에서 의미가 크다는 설명이다. 이를 통해 보다 다양한 투자자들이 기업과의 소통을 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

키움증권 리서치센터는 향후 분기마다 콥데이를 개최해 코스닥 기업과 투자자 간 정보 교류의 장을 지속적으로 마련할 계획이다. 이를 통해 키움증권 고객들에게 보다 폭넓은 투자 인사이트를 제공하고, 코스닥 시장 활성화에도 기여한다는 구상이다.

이종형 키움증권 리서치센터장은 "앞으로도 코스닥 유망 기업들을 지속적으로 발굴해 투자자들과의 접점을 확대하고, 기업과 투자자 간 가교 역할을 충실히 수행할 계획"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com