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키움증권, 배리어프리 단축 마라톤 '2026 키움런' 개최

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  • 키움증권이 18일 여의도공원에서 배리어프리 단축마라톤 키움런을 개최했다.
  • 지난해 대비 2.5배 늘어난 5000명이 참가하며 정원이 조기 마감됐다.
  • 기부금 전액을 장애접근성 향상 활동에 쓰며 함께러닝 문화를 확산했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지난 18일, 여의도공원에서 장애인·비장애인 5000명 참여

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 지난 18일 서울 여의도공원 문화의 마당 일원에서 배리어프리 단축 마라톤 '2026 키움런'을 개최했다고 20일 밝혔다.

배리어프리는 장애인에게 불편을 주는 물리적·제도적 장벽이 없는 상태로, 키움증권은 지난해에 이어 올해 두 번째 키움런을 진행했다.

회사에 따르면 이번 키움런은 지난해 2025명 대비 2.5배 늘어난 규모로 선착순 모집에 정원이 조기 마감됐다.

'장애인-비장애인 단축마라톤 '키움런'이 지난 18일 5000명이 참가한 가운데 성료됐다. 엄주성 키움증권 대표이사(왼쪽 첫 번째), 홍윤희 사단법인 무의 이사장(두 번째), 박상조 예강희망키움재단 대표이사(오른쪽 첫 번째)가 키움런 출발 전 참가자들과 기념 촬영을 진행했다. [사진=키움증권]

키움증권은 "기록보다 함께에 방점을 둔 이번 행사는 곳곳에서 감동적인 장면이 연출됐다"며 "가이드러너의 손을 잡고 힘차게 내딛는 시각장애인 참가자, 휠체어를 밀며 나란히 달리는 참가자, 유아차를 밀며 코스를 즐기는 가족 등 여느 마라톤 대회와는 다른 풍경이 펼쳐졌다"고 전했다.

행사장에는 장애·고령친화 의료부스, 휠체어 점검·수리 부스, 발달장애인 심신안정실, 통증관리부스 등도 마련됐다. 무대 운영 전반에는 문자통역과 수어통역이 제공됐다.

이와 함께 휠체어 러너, 시각장애인 러너, 초보 러너 등 도움이 필요한 동료들의 완주를 돕는 '함께러너'가 될 수 있도록 동영상 교육도 진행했다. 해당 교육을 받은 약 1000명이 '도움이 필요할 때 불러주세요, 함께러너' 스티커를 붙이고 뛰었다.

또한 키움증권은 참가자들의 완주를 축하하는 2부 행사에서 추첨을 통해 총 2000만원 상당의 국내 주식을 증정했다. 이외에도 ▲룰렛 이벤트 ▲타투 스티커 체험 ▲스포츠 테이핑 등 다양한 프로그램이 운영됐다.

키움증권은 "행사 비용 전액을 주최 단체인 사단법인 무의에 기부했으며, 참가자들이 낸 참가비도 전액 기부했다"며 "기부금은 휠체어·유아차 이용자를 위한 서울지하철 교통약자환승지도 제작 등 장애접근성 향상 활동에 쓰인다"고 설명했다.

홍윤희 무의 이사장은 "다양한 러너들이 함께 달리는 방법을 교육한 함께러너에 1000명이 넘게 참여하며 배리어프리 러닝 문화가 한층 더 넓게 확산되는 계기가 됐다"며 "키움런의 함께러닝 정신이 일상속에서도 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

엄주성 키움증권 대표이사는 "올해도 장애인과 비장애인이 어우러져 함께 달리는 감동적인 장면으로 여의도를 가득 채웠다"며 "키움런이 장애라는 벽을 허무는 대표적인 통합의 장으로 자리 잡을 수 있도록 앞으로도 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

rkgml925@newspim.com

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