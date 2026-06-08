헥토월렛원, 4자 MOU 체결…"스테이블코인 결제 기술 검증 추진"

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 블록체인 지갑 인프라 기업 헥토월렛원이 게임 아이템 거래 플랫폼과 글로벌 블록체인 기업들과 손잡고 스테이블코인 기반 결제 인프라 구축에 나선다.

8일 헥토이노베이션의 계열사인 헥토월렛원은 글로벌 웹3 마켓플레이스 오버테이크(Overtake), 게임 아이템 거래 플랫폼 아이템베이, 레이어1 블록체인 수이(Sui)와 업무협약(MOU)을 체결하고 스테이블코인 결제 기술 검증(PoC)을 추진한다고 밝혔다.

이번 협약은 게임 자산 거래 환경에서 스테이블코인 결제 및 정산 체계를 검증하고, 향후 관련 제도화에 대비한 운영 프로세스와 규제 대응 체계를 점검하기 위해 마련됐다. 참여 기업들은 실제 서비스 환경을 기반으로 이용자 보호 장치와 정산 구조, 운영 안정성 등을 검증하며 상용화 기반을 마련할 계획이다.

헥토월렛원 4자 MOU. [사진=헥토월렛원]

협약에 따라 헥토월렛원은 기업용 인앱(In-App) 지갑 서비스인 '오하이(O-HI) 월렛'을 아이템베이에 공급한다. 오하이월렛은 고객사의 기존 서비스 내에서 웹뷰 형태로 구현되는 디지털자산 지갑으로, 가상자산사업자(VASP) 라이선스를 보유한 헥토월렛원이 관련 규정에 따른 관리·감독을 수행한다.

아이템베이는 오하이월렛을 활용해 플랫폼 이용자 간 게임 아이템 거래 과정에서 미국 달러 기반 스테이블코인인 USDC를 결제 수단으로 적용하는 방안을 검토한다. 이를 통해 이용자는 가격 변동성을 낮추고 기존 결제 방식 대비 비용 효율적인 거래 환경을 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

오버테이크는 글로벌 이용자 유입과 플랫폼 연동을 지원하며, 수이는 블록체인 메인넷 인프라를 제공한다. 수이는 빠른 거래 처리 속도와 낮은 수수료를 기반으로 USDC 등 스테이블코인 결제를 지원할 예정이다.

헥토월렛원 관계자는 "VASP 기준을 충족하는 규제 준수 체계 아래 각 사의 역량을 결합해 디지털자산 지갑 및 결제 인프라를 구축할 계획"이라고 말했다.

아이템베이 관계자는 "국내외 이용자들이 보다 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 결제 환경 조성을 목표로 하고 있다"며 "게임 자산 거래 시장에서 실질적으로 활용 가능한 결제 인프라 구축에 집중할 것"이라고 밝혔다.

한편 헥토이노베이션은 지난해 9월 헥토월렛원을 인수하며 블록체인 지갑 인프라 기술과 VASP 라이선스를 확보했다. 현재 헥토월렛원을 중심으로 디지털자산 지갑과 결제, 플랫폼을 연결하는 스테이블코인 생태계 구축을 추진하고 있다.

nylee54@newspim.com