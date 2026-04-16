키움증권, 토스 앱에서 중개형 ISA 개설 시 1만5000원 지급

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오후 4시 이전 계좌 개설 시 당일 현금 지급

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 16일 토스 앱에서 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)를 신규 개설하는 고객에게 현금 1만5000원을 지급하는 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

키움증권은 토스 앱에서 오후 4시 이전에 키움증권 중개형 ISA 계좌를 개설한 고객에게 당일 현금을 지급한다. 4시 이후 계좌를 개설하면 다음 날 현금이 지급된다.

[사진=키움증권]

키움증권은 이와 별도로 자사 홈페이지와 모바일트레이딩시스템(MTS) 영웅문S#에서 중개형 ISA 이벤트를 진행하고 있다. 중개형 ISA 이벤트는 세 가지 혜택으로 구성된다.

우선 중개형 ISA 계좌를 신규 개설하거나 타사에서 이전하는 고객 전원에게 투자지원금 1만원이 지급된다. 추첨을 통해 1만5000원에서 50만원의 투자지원금을 추가로 제공한다. 타사 이전 고객은 추첨 우선권이 부여된다.

중개형 ISA 계좌에 200만원 이상을 순입금하고 국내 주식 또는 상장지수펀드(ETF)를 1주 이상 거래한 고객을 대상으로 최대 500만원의 투자지원금을 추첨 지급한다. 잔고는 오는 7월 31일까지 유지해야 한다.

회사는 순입금액 규모에 따라 1만원부터 70만원까지 지원금을 차등 지급한다. 타사에서 1000만원 이상 이전한 고객은 순입금액을 2배로 인정한다. 타사 이전 고객은 3000만원 이상 입금 시 추첨을 통해 100만원(3명) 또는 500만원(1명)의 보너스 혜택이 제공된다.

마지막으로 거래 이벤트에서는 중개형 ISA 계좌에서 국내주식 또는 ETF를 500만원 이상 순매수한 고객을 대상으로 국내상장 ETF 1주를 추첨 지급한다. KODEX 코스닥150, TIGER 반도체TOP10, KODEX 200 등 5개 종목이 대상이며 신규·기존 고객 모두 참여할 수 있다.

키움증권 관계자는 "이번 이벤트는 중개형 ISA에 처음 관심을 갖는 신규 고객은 물론, 타사에서 이전을 고민 중인 고객 모두에게 실질적인 혜택을 드리기 위해 마련됐다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com