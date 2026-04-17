키움증권, 키움 디지털 아카데미 3기 수료식 개최…'미래 금융 인재 양성'

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AI 법률 투자 인사이트 서비스 '히로(HELAW)' 최우수 프로젝트 선정

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 전날 서울 여의도 키움증권 본사에서 '키움 디지털 아카데미(KDA)' 3기 수료식을 개최했다고 17일 밝혔다.

회사에 따르면 키움 디지털 아카데미는 취업준비생 대상 금융 데이터 분석 전문가 양성 프로그램으로, 교육생 29명이 참여해 총 568시간의 실무 중심 커리큘럼을 이수했다.

아카데미는 키움증권 현직자가 교육과정 구성에 직접 참여한 커리큘럼으로 진행됐으며, 교육생들은 금융 데이터 분석, 파이썬 및 SQL 프로그래밍, AI 기반 서비스 설계 등 현장 중심 역량을 습득했다.

지난 16일 오후 서울 여의도 키움증권 본사에서 진행한 '키움 디지털 아카데미' 3기 수료식. [사진=키움증권]

최종 프로젝트 발표에서는 AI 챗봇 서비스 '히로(HELAW)'가 최우수 프로젝트로 선정됐다. 히로는 국회 법안 정보를 AI가 투자 관점으로 분석·요약하고, 해당 법안이 특정 종목에 미치는 영향을 챗봇 대화 형식으로 안내하는 법률 기반 투자 인사이트 서비스다. 심사위원단은 "단순한 아이디어 수준을 넘어 실제 서비스로 출시해도 손색없을 만큼 완성도가 높았다"고 평가했다.

최종 평가는 프로젝트 완성도 외에 출석률, 수업 태도, 협업 역량, 성장 가능성 등을 종합적으로 반영해 우수 교육생을 선발했다. 수상자에게는 키움증권 채용 시 서류전형 면제 혜택이 주어진다. 최우수상 수상자에게는 장학금 100만원이 추가로 지원된다.

키움 디지털 아카데미는 지난해 1기 출범 이후 이번 3기 수료로 누적 86명의 디지털 금융 인재를 배출했다. 경쟁률은 최대 10대 1에 달했으며, 수료생이 실제 키움증권에 입사하는 등 프로그램의 실질적 가치를 입증하고 있다는 설명이다.

키움증권 관계자는 "3기 교육생들이 디지털 금융 현장에서 즉시 활약할 수 있는 실무형 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다했다"며 "앞으로도 현장 수요를 반영한 실전형 교육을 바탕으로 디지털 금융 분야의 차세대 인재를 지속적으로 발굴·육성해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com