전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.08 (월)
KYD 라이브
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[특징주] 삼전닉스, 美 반도체 폭락 여진에 프리마켓서 급락

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 반도체주 급락 여파로 8일 삼성전자와 SK하이닉스가 약세를 보였다.
  • 삼성전자와 SK하이닉스는 프리마켓에서 각각 10% 안팎 급락했다.
  • 전문가들은 고용 서프라이즈로 금리 우려가 커진 조정으로 봤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성전자 10.49%·SK하이닉스 9.37% 동반 약세
필라델피아 반도체지수 10.2% 하락, 마이크론·샌디스크 급락
고용 호조에 금리 인상 우려 재점화…시총 상위주 약세

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미국 반도체주가 일제히 급락한 가운데 8일 프리마켓에서 삼성전자와 SK하이닉스 등 시총 상위 반도체 종목들이 약세를 보이고 있다.

넥스트트레이드에 따르면 이날 오전 8시 8분 프리마켓 기준 삼성전자는 전일 대비 3만4500원 하락한 29만4500원에 거래되고 있다. 하락률은 10.49%다. SK하이닉스는 19만4000원 내린 187만6000원, SK스퀘어는 14만9000원 내린 110만9000원, 현대차는 7만4000원 내린 62만6000원을 기록했다. 하락률은 각각 9.37%, 11.84%, 10.57%다.

삼성전기는 15만7000원 하락한 160만원, LG에너지솔루션은 2만7500원 내린 38만6500원, 삼성생명은 3만7500원 하락한 37만5000원, 삼성물산은 6만2000원 내린 39만8500원, HD현대중공업은 5만4000원 하락한 61만원에 거래됐다. 하락률은 각각 8.94%, 6.64%, 9.09%, 13.46%, 8.13%다. 반면 KB금융은 3400원 하락한 16만8200원으로 1.98% 내리는 데 그쳐 상대적으로 낙폭이 제한됐다.

사진은 지난 5일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸. 이날 코스피 지수는 전 거래일보다 316.21포인트(3.66%) 하락한 8323.20에 개장했다. [사진=뉴스핌DB]

앞서 뉴욕증시는 5월 고용 호조에 따른 연방준비제도(Fed) 금리 인상 우려 재점화와 반도체주 급락이 겹치면서 하락 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 1.4%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥 종합지수는 각각 4.2% 내렸다. 필라델피아 반도체지수는 10.2% 하락했으며 마이크론 13.2%, 샌디스크 11.4%, 브로드컴 7.9% 등이 하락했다.

미국의 5월 신규 고용이 17만2000건으로 시장 예상치 8만5000건을 크게 웃돌면서 미국 10년물 금리가 4.5%대를 재돌파하고 달러인덱스도 100포인트선에 재진입했다. 메타의 인공지능(AI) 투자를 위한 유상증자 루머도 투자심리를 냉각시켰다.

다만 이번 반도체주 급락은 업황 악화보다 그간의 급등에 따른 수급 부담 해소 성격이 강하다는 분석이 나온다. 5월 이후 6월 4일까지 마이크론은 92.5%, 샌디스크는 60.5% 급등했으며 필라델피아 반도체지수도 29.6% 올랐다. 같은 기간 S&P500 5.2%, 나스닥 7.8% 상승률을 크게 웃도는 수준이다.

한지영 키움증권 연구원은 "미국 반도체주 폭락은 메모리 업사이클 피크아웃이나 AI 수요 둔화 등 업황 악재에서 기인한 것으로 보기 어렵다"며 "고용 서프라이즈발 시장금리 상승이 과열 해소를 위한 조정의 명분을 제공한 것"이라고 전했다.

이어 "변동성이 유혹하는 투매에 동참하기보다는 관망 및 기존 포지션 유지를 우선순위로 두는 것이 대안"이라고 덧붙였다.

 

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
츠베레프, 첫 메이저 우승컵 품다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 알렉산더 츠베레프(3위·독일)가 마침내 메이저 무관의 잔혹사를 끊어냈다. 세 차례 결승 좌절의 눈물을 흘렸던 그가 네 번째 도전 만에 생애 첫 그랜드슬램 트로피를 품에 안았다. 츠베레프는 7일(현지시간) 프랑스 파리의 롤랑가로스에서 열린 2026 프랑스오픈 테니스대회 남자 단식 결승에서 플라비오 코볼리(14위·이탈리아)와 4시간 16분의 혈투를 벌였다. 결과는 세트 스코어 3-2(6-1 4-6 6-4 6-7<5-7> 6-1) 완승이었다. 통산 125번째 메이저 본선 무대에서 거둔 결실이자 우승 상금 280만 유로(약 50억원)를 거머쥔 순간이었다. 메이저 우승 없이 가장 많은 승리를 쌓은 선수라는 꼬리표도 깨끗이 떼어냈다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=츠베레프가 7일(현지시간) 2026 프랑스오픈 테니스 남자 단식 결승에서 코볼리를 물리치자 코트에 누워 감격해 하고 있다. 2026.6.8 psoq1337@newspim.com 그동안 롤랑가로스는 츠베레프에게 눈물과 상처의 무대였다. 2022년 라파엘 나달과의 준결승 당시 인대 7개 파열과 골절이라는 끔찍한 발목 부상으로 코트를 떠났다. 재기에 성공한 뒤에도 결승 문턱은 높았다. 2020년 US오픈, 2024년 프랑스오픈, 2025년 호주오픈에서 모두 준우승에 머물렀다. 특히 지난해 이곳 결승에서는 얀니크 신네르에게 풀세트 접전 끝에 뼈아픈 역전패를 당하기도 했다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=츠베레프가 7일(현지시간) 2026 프랑스오픈 테니스 남자 단식 결승에서 승리한 뒤 반려견들과 형 미샤 츠베레프(왼쪽), 아버지 알렉산더 츠베레프 시니어, 어머니 이리나 즈베레바가 함께 포즈를 취하고 있다. 2026.6.8 psoq1337@newspim.com [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=츠베레프가 7일(현지시간) 2026 프랑스오픈 테니스 남자 단식 결승에서 롤랑 가로스 스태프들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.6.8 psoq1337@newspim.com 츠베레프는 1세트를 6-1로 손쉽게 따내며 기선을 제압했다. 생애 첫 메이저 결승에 오른 코볼리의 반격에 2세트와 4세트를 내주며 승부는 마지막 5세트로 흘렀다. 과거의 트라우마가 덮쳐올 법한 위기였지만 츠베레프는 단단했다. 강력한 서브와 노련한 경기 운영으로 코볼리의 서브 게임을 두 차례나 브레이크하며 흐름을 완벽히 지배했다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=코볼리가 7일(현지시간) 2026 프랑스오픈 테니스 남자 단식 결승에서 패한 뒤 시상식에서 소감을 밝히고 있다. 2026.6.8 psoq1337@newspim.com 돌풍을 일으킨 코볼리도 시상식에서 "누가 이 우승을 더 받을 자격이 있느냐고 묻는다면 언제나 당신이라고 답할 것"이라며 츠베레프에게 진심 어린 축하를 건넸다. 2014년 주니어 세계랭킹 1위, 2021년 도쿄 올림픽 금메달을 거치며 엘리트 코스를 밟아온 198cm의 거구는 큰 부상을 이겨내고 진정한 챔피언으로 우뚝 섰다. 츠베레프는 "크게 다친 적도 있고 힘든 시간도 보냈지만 결국 메이저 대회 챔피언이 됐다"며 롤랑가로스 한가운데서 포효했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-08 06:16

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동