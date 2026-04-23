삼성전자, 무더위 앞두고 설치 전담팀 운영

8월까지 신속한 설치 서비스 제공

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 여름철 냉방 수요 급증에 대비해 대규모 에어컨 설치 전담팀을 가동하며 신속한 서비스 제공에 나선다. 설치 엔지니어의 역량을 강화해 고객 대기시간을 최소화하고, 스마트 기능을 포함한 설치 품질을 높여 고객 만족도를 제고한다는 방침이다.

삼성전자는 다가올 무더위에 앞서 삼성전자로지텍과 함께 에어컨 설치 전담팀 4800명을 운영한다고 23일 밝혔다. 이번 전담팀 운영은 무더위 시작이 빨라짐에 따라 고객이 원하는 시점에 안정적인 설치 서비스를 제공하기 위해 오는 8월까지 이어진다.

삼성전자 에어컨 설치 전담팀이 에어컨 설치 서비스를 제공하고 있다. [사진=삼성전자]

설치 품질 향상을 위한 체계적인 교육도 병행했다. 전담팀을 대상으로 에어컨 주요 기능 설정부터 스마트싱스 연동 실습, 와이파이 및 공유기 연결 등 모바일 기기 설정까지 아우르는 실무 교육을 진행했다.

이와 함께 에어컨을 최적의 상태로 유지할 수 있도록 돕는 'AI 구독클럽'도 운영 중이다. 해당 서비스는 종합점검과 케어, 전문 세척, 무상수리 및 재설치 서비스 등을 포함한다. 다만 가정환경이 아닌 장소에서 이용할 경우 제품 설치가 불가하거나 서비스 제공이 제한될 수 있다.

또한 시공 편의성을 높인 제품도 선보이고 있다. '삼성 인테리어핏 키트'를 활용하면 구축 아파트나 주택에서도 천장 단내림 공사 없이 단 하루 만에 시스템에어컨 시공이 가능하다. 삼성전자는 설치 수요가 몰리는 여름철까지 엔지니어 역량을 결집해 원활한 공급을 이어갈 계획이다.

삼성전자로지텍 관계자는 "이른 무더위로 증가하는 설치 수요에 선제적으로 대응하기 위해 인력과 운영 효율을 동시에 강화했다"며 "고객이 원하는 시점에 불편 없이 에어컨을 사용할 수 있도록 설치 서비스 품질을 지속적으로 높여 나갈 것"이라고 말했다.

aykim@newspim.com