삼성전자, 에어컨 사전점검 한 달간 실시

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자서비스는 오는 31일까지 '에어컨 사전점검'을 실시한다고 3일 밝혔다. 길어진 여름에 대비해 에어컨 상태를 미리 점검하자는 취지다.

기상청 '우리나라 113년(1912~2024년) 기후변화 분석 보고서'에 따르면 국내 여름 기간은 평균 98일에서 최근 10년간 130일로 늘었다. 한 달 이상 길어진 셈이다.

이른 더위로 4월부터 에어컨을 가동하는 사례가 늘고 있다. 올해 점검은 제품 상태를 신속하고 정확하게 확인하는 데 초점을 맞췄다.

삼성전자서비스 엔지니어가 에어컨 사전점검 서비스를 제공하는 모습 [사진=삼성전자]

고객이 자가 점검 후 이상을 확인하면 전문 엔지니어가 방문 점검에 나선다. 자가 점검 항목은 전원 연결, 실내기 먼지필터 세척, 실외기 주변 정리, 시험 가동 등이다. 홈페이지에 게시된 안내 영상을 참고해 점검할 수 있다.

삼성전자는 AI 통합 플랫폼 '스마트싱스' 기능도 적용했다. 스마트싱스에 에어컨을 등록한 고객에게 '에어컨 인공지능 진단' 알림이 발송된다. 알림을 누르면 냉매 봉입량, 모터 동작, 센서 상태, 열교환기 온도 등을 종합 점검하고 결과를 안내한다. 추가 확인이 필요할 경우 전문 상담사가 원격 점검에 나선다.

사전점검 신청은 컨택센터와 홈페이지에서 가능하다. 출장비는 무상이다. 상업 시설의 다량 점검은 제외된다.

세척 수요를 겨냥한 '삼성케어플러스 에어컨 전문세척' 얼리버드 행사도 연다. 4월 30일까지 10% 할인 가격을 적용한다.

2026년형 '비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로'도 함께 소개했다. 원터치 분리 패널을 적용해 내부 청소 편의성을 높였다.

박성제 삼성전자서비스 기술팀장 상무는 "본격적인 더위가 오기 전에 에어컨을 미리 관리하는게 더욱 중요해지고 있다"며 "고객들이 삼성전자 에어컨을 편리하게 사용할 수 있도록 사전점검을 적극 실시하겠다"고 말했다.

