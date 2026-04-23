디토닉, 춘천 11개 산단 AI 통합관제 구축

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지능형 CCTV·자율순찰로봇·5G 특화망 유기적 연동 설계

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 데이터 플랫폼 기업 디토닉이 춘천 노후 산업단지를 AI 기반 스마트 단지로 전환하는 사업에 착수한다.

23일 디토닉은 강원도 춘천시, 한국산업단지공단 등과 '강원후평 스마트그린산단 통합관제센터 구축사업' 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 사업은 거점 산단인 후평일반산업단지를 포함해 거두·남산·퇴계 등 춘천 관내 총 11개 산단을 대상으로 진행된다. 디토닉은 산단 내 데이터를 통합 수집·분석·운영하는 플랫폼 중심의 인프라를 구축하고 ▲지능형 CCTV 및 자율순찰로봇 ▲화재감시 및 스마트 제설 시스템 ▲5G 특화망 및 자가통신망 등을 플랫폼 위에서 유기적으로 연동·구동되도록 설계한다.

AI 기반 실시간 데이터 분석을 통한 서비스 연계 구조도 구현한다. 긴급차량 우선신호 시스템을 통한 재난 발생 시 골든타임 확보, 감응신호 및 스마트교차로 도입을 통한 교통 체증 해소 등이 주요 목표다.

[사진=디토닉]

디토닉은 이번 사업의 컨소시엄을 이끌며 아이씨티웨이(ICT), 동림티엔에스(교통) 등 전문 솔루션 기업들과 협력한다. 각 파트너사의 전문 솔루션이 디토닉의 AI 데이터 플랫폼 위에서 연동·구동되는 에코시스템을 구성한다는 구상이다.

디토닉은 2023년 이후 정부가 진행한 데이터 허브 보급사업 3건(부산·경남·충북)을 모두 수주했다. 한국산업단지공단에 따르면 2025년 국내 노후 산단은 526개에 달하며 올해 560개를 넘어설 것으로 추정된다.

한국산업단지공단 유병길 사업단장은 "ICT 기술을 접목해 노후화된 산업단지의 안전과 편의, 교통 등 환경 전반을 개선할 것"이라며 "디토닉을 비롯한 전문 기업들이 춘천시와 함께 후평산단의 개선을 위한 아이디어를 실현해줄 것으로 기대한다"고 말했다.

디토닉 가태영 D.솔루션사업팀장은 "단순한 시스템 구축을 넘어 AI 서비스들이 구동되는 최적의 데이터 토양과 실행환경을 제공하려 한다"며 "산단들이 신산업 창출의 거점으로 거듭날 수 있도록 지능형 운영 환경을 확산시키겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com