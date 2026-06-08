KB자산운용, 삼전닉스 채권혼합 펀드 출시

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개별주식·선물·ETF 복합 활용…단기채로 금리 위험 관리



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용은 삼성전자와 SK하이닉스에 집중 투자하면서 단기 국고채와 통안채로 안정성을 확보하는 'KB 삼성전자SK하이닉스50 펀드'를 출시했다고 8일 밝혔다.

이 펀드는 앞서 출시한 'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF'와 동일한 투자 전략을 적용한 공모펀드 상품이다. RISE 상장지수펀드(ETF)는 상장 후 3개월 만에 순자산 3조원을 돌파했다.

'KB 삼성전자SK하이닉스50 펀드'는 삼성전자와 SK하이닉스의 실질 노출도를 각각 25% 수준으로 유지하기 위해 개별 주식, 선물, 상장지수펀드(ETF)를 복합적으로 활용한다. 채권 포트폴리오는 국고채와 통안채를 중심으로 구성하며, 듀레이션을 0.9~1.0 수준으로 짧게 유지해 금리 변동 위험을 관리한다. 주식과 채권을 함께 편입하는 구조로 연금계좌를 활용한 장기 투자 수단으로도 활용할 수 있다.

[사진=KB자산운용]

KB자산운용은 출시 배경으로 메모리 반도체 산업의 구조적 성장 국면을 들었다. 인공지능(AI) 모델 고도화에 따라 고대역폭메모리(HBM) 수요가 빠르게 증가하는 반면 생산능력 확대는 제한적이어서 HBM 공급 부족 현상이 이어질 것으로 업계는 보고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 글로벌 HBM 시장을 주도하는 기업으로 꼽힌다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "AI 확산으로 메모리 반도체 산업의 성장성이 높아지면서 삼성전자와 SK하이닉스에 집중 투자할 수 있는 수단에 대한 관심도 커지고 있다"고 말했다.

한편 이 펀드는 KB국민은행, NH농협은행, BNK부산은행, KB손해보험 등을 통해 가입할 수 있으며 판매사는 추후 확대될 예정이다.

dconnect@newspim.com