KB운용 'RISE 반도체채권혼합50', 순자산 2조 돌파

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용이 14일 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF 순자산이 2조원을 돌파했다고 밝혔다
- 해당 ETF는 상장 51영업일 만에 국내 채권혼합형 ETF 중 최단기간 2조원 달성하며 순자산 1위가 됐다
- 삼성전자·SK하이닉스 각 25%와 우량채권 50%에 투자하며 퇴직연금 계좌에서 안전자산으로 100% 편입 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용(이하 KB운용)의 'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF' 순자산이 2조원을 넘어섰다.
14일 KB운용은 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF가 지난 2월 26일 상장 이후 51영업일 만에 순자산 2조원을 달성했다고 밝혔다. 국내 채권혼합형 상장지수펀드(ETF) 가운데 사상 최단기 2조원 돌파로, 이로써 국내 채권혼합형 ETF 순자산 규모 1위에 올랐다.
이 ETF는 HBM(고대역폭메모리) 시장을 주도하는 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25%씩 편입하고, 나머지 50%는 단기 국고채 등 우량 채권에 투자하는 구조다. 총보수는 연 0.01% 수준이다. 증권정보업체 에프앤가이드 기준 최근 1개월 수익률(5월 13일 기준)은 25.81%다.
퇴직연금(DC·IRP) 계좌에서도 100% 편입이 가능하다. 현행 퇴직연금 규정상 주식형 ETF 등 위험자산은 계좌 내 70% 한도가 적용되지만, 채권혼합형으로 분류되는 이 ETF는 안전자산으로 인정돼 한도 제한 없이 편입할 수 있다. 기존에 위험자산 한도를 모두 사용한 투자자도 이 ETF를 통해 추가로 반도체 투자 비중을 늘릴 수 있다. 퇴직연금 계좌 외에 일반 주식 계좌와 개인종합자산관리계좌(ISA)에서도 매매할 수 있다.
육동휘 KB운용 ETF상품마케팅본부장은 "AI 산업 확산과 함께 고성능 반도체 수요가 구조적으로 성장하면서 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 장기 투자 수요도 꾸준히 확대되고 있다"며 "이 ETF가 연금 투자자들의 대표 투자 수단으로 자리매김하고 있다"고 말했다.
dconnect@newspim.com